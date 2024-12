Burkina-CentreOuest-Sissili

DPG Rimtalba Ouédraogo : Des citoyens de Léo apprécient

Léo, 28 décembre 2024 (AIB)- Le professeur certifié des écoles, Bouma Alfred Nebié, l’infirmier Bruno Baziomo et le directeur de la radio Tampani de Léo, Idrissa Barry ont livré samedi à l’AIB, leurs impressions au lendemain de la Déclaration de politique générale du Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Bouma Alfred Nebié, professeur certifié des écoles :

« J’ai suivi avec intérêt la déclaration de politique générale du Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo. Dans cette déclaration, je trouve que les projets et objectifs déclinés sont réalistes et réalisables, avec un peu de bonne volonté et l’accompagnement des Burkinabè. Cependant, je pense qu’il est nécessaire, pour transformer profondément la société et bâtir un État-nation solide, de miser sur l’éducation, en investissant dans les infrastructures et en améliorant les conditions de vie et de travail des enseignants à tous les niveaux. Cette transition a les capacités et les chances de recréer le Burkina Faso. Bonne chance au président Ibrahim Traoré, au Premier ministre et à son gouvernement. Paix au Burkina Faso et aux Burkinabè. »

Bruno Baziomo, infirmier :

« Je tiens non seulement à féliciter le Premier ministre pour sa nomination, mais aussi pour avoir brillamment réussi l’exercice consistant à se présenter devant les députés pour son discours de politique générale. D’une manière générale, je suis satisfait, et ma satisfaction se résume principalement aux huit points que le gouvernement s’est fixés comme objectifs.

Notamment la sécurité, car il serait utopique de parler de développement dans un pays où il n’y a ni sécurité, ni paix, ni quiétude. J’exhorte le peuple burkinabè tout entier à soutenir le jeune Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, un homme plein d’humilité, d’ambition et de clairvoyance, ainsi que son gouvernement, pour une mise en œuvre réussie de ces objectifs. L’objectif est un Burkina libre, prospère, où il fera bon vivre. »

Idrissa Barry, directeur de la radio Tampani de Léo :

« Le Premier ministre m’a personnellement réjoui en rassurant les Burkinabè que plus de 70 % du territoire est sous contrôle. J’ai également été marqué par le point sur la réconciliation. Le Burkina a véritablement besoin d’une réconciliation vraie et sincère entre ses filles et ses fils, sinon toutes les actions de développement seront vouées à l’échec. »

M. Barry a également félicité le gouvernement pour ses efforts constants en faveur de la souveraineté alimentaire, notamment à travers la mise en œuvre de l’offensive agricole. « Vive la réconciliation et vive l’autosuffisance alimentaire ! », a-t-il conclu.

Agence d’information du Burkina

OAN/ata