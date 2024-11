Crise au Moyen-Orient : Le monde arabe se réuni à Riyad

Ouagadougou, 10 nov. 2024 (AIB) – Les guerres à Gaza et au Liban sont au menu du sommet du monde arabo-musulman, qui se tiendra demain en Arabie saoudite.

La Ligue arabe, organisation panarabe regroupant 22 pays, et l’Organisation de la coopération islamique (OCI), organisation panislamique réunissant plus de cinquante États musulmans, discuteront de la guerre entre Israël et le Hamas, du Liban, et des autres États arabes voisins.

Les développements régionaux seront également abordés lors de ce sommet, a déclaré dimanche l’agence officielle saoudienne SPA.

Fayçal Ben Farhane, ministre saoudien des Affaires étrangères, avait demandé la tenue d’un sommet fin octobre, lors d’une réunion à Riyad d’une nouvelle « alliance internationale » visant à encourager la création d’un État palestinien.

La télévision nationale saoudienne diffuse depuis ce matin l’arrivée des dirigeants du monde arabe à Riyad.

Pour rappel, le 7 octobre 2023, le Hamas a lancé une série d’attaques contre le territoire israélien, provoquant un embrasement de la région qui s’est aujourd’hui étendu au Liban, à la Syrie et à l’Iran.

Agence d’Information du Burkina

BZ/ata