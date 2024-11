Coopération sino-burkinabè : La province du Henan souhaite concrétiser les conclusions du 9e FOCAC

Le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla, a reçu en audience, ce mardi 26 novembre 2024, à Ouagadougou, une délégation de responsables de la province chinoise du Henan. Cette délégation était conduite par le vice-président du Comité permanent de l’Assemblée populaire de la province du Henan, Liu Nanchang.

Le 9e Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) s’est tenu du 4 au 6 septembre 2024 à Beijing, en Chine.

Chef de la délégation du Burkina Faso, le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla, avait effectué une visite dans la province du Henan en marge de ce sommet.

Des mois plus tard, des émissaires de cette province chinoise du Henan ont fait le déplacement à Ouagadougou avec pour objectif la concrétisation des conclusions issues de la 9e Conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC).

Le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla, a soutenu que de nombreux projets concrets témoignent de l’évolution positive de notre partenariat avec la Chine.

« Nous avons aussi mis en place une société de fabrication de rails avec la Chine. Dans tous les domaines, la coopération est en mouvement », a expliqué le Premier ministre.

Par ailleurs, le Chef du Gouvernement a émis le souhait de l’élargissement de la collaboration avec la Chine en lien avec les activités culturelles.

« Nous voulons que les Chinois puissent intervenir dans tous les domaines. Bientôt, il y aura le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO). Si nous pouvons avoir des cinéastes ou des acteurs chinois qui participent à cet événement, cela va augmenter l’aura de l’événement. Nous avons aussi la Semaine nationale de la culture (SNC) qui se passe à Bobo-Dioulasso. Nous voulons que des artistes chinois puissent participer aussi à cette manifestation culturelle », a-t-il plaidé.

En outre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla a invité la Chine à jouer un rôle important dans la concrétisation des projets de construction d’infrastructures.

« Maintenant que vous êtes au Burkina Faso, je souhaite que vous profitiez de votre séjour pour envisager toutes les opportunités d’investissement et de coopération. Ce que nous cherchons actuellement, c’est de pouvoir construire des logements en hauteur, que ce soit pour les habitations ou pour les services administratifs. Tout cela fait partie des champs de coopération », a-t-il exprimé.

Selon lui, les infrastructures de transport sont aussi importantes pour renforcer nos échanges économiques et culturels.

C’est pourquoi il a souhaité une ligne aérienne reliant Ouagadougou à Pékin, afin de faciliter les déplacements et le transport.

À l’entendre, la coopération entre la province du Henan et Ouagadougou est une opportunité unique pour accélérer notre développement.

« Plus particulièrement concernant Ouagadougou, puisqu’elle est jumelée avec Zhengzhou, capitale du Henan, j’espère que beaucoup de choses seront faites pour propulser notre progression à un niveau de non-retour », a mentionné le Chef du Gouvernement.

D’ailleurs, le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla, a signifié que la Chine est un partenaire clé dans notre stratégie de développement.

« Nous voulons que la Chine soit un partenaire stratégique dans tous les domaines, que ce soit militaire, économique, etc. Nous sommes conscients de ce que nous pouvons gagner avec la Chine, et tout ce que nous souhaitons, c’est pouvoir renforcer nos relations avec elle », a-t-il déclaré.

Aussi, le Chef du Gouvernement a évoqué le potentiel de la Chine dans divers secteurs.

« Nous avons beaucoup à apprendre et à gagner en explorant toutes les possibilités que la Chine peut nous offrir », a-t-il fait savoir.

Pour l’ambassadeur de la République populaire de Chine au Burkina Faso, Lu Shan, « la coopération décentralisée fait partie des relations bilatérales, et si on peut renforcer cette coopération, les relations bilatérales peuvent avoir plus d’opportunités et plus de dynamisme ».

Le diplomate a aussi ajouté que la province du Henan est une province riche économiquement, qui a des avantages dans les domaines de l’industrie, de l’agriculture et des mines, que le Burkina Faso pourrait exploiter.

DCRP/Primature