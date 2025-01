BURKINA- CENTREOUEST-COMMEMORATION-POLICE

Centre-Ouest/Police nationale : la mobilisation et la cohésion sociale, « seules voies efficace pour venir à bout des défis de l’heure » selon le commissaire de police Alain Tarnagda

Koudougou, 5 jan. 2025 (AIB) – A la faveur de la commémoration des 75 ans de la Police nationale le samedi 28 décembre dans la région du Centre-Ouest, le commissaire de police Alain Tarnagda a déclaré que la mobilisation et la cohésion entre Burkinabè sont les seules voies efficaces pour venir à bout des défis de l’heure.

« La Police nationale du Burkina Faso : 75 ans d’engagement pour la patrie », tel est le thème retenu pour commémorer le jubilé d’albâtre de cette institution républicaine dont la mission est de protéger les personnes et les biens.

Dans le Centre-Ouest, la trouvaille pour meubler cette commémoration a été de rendre des hommages aux FDS tombés sur le champ d’honneur et de mener des activités sportives notamment le Maracana et le jeu de pétanque.

Ces deux activités qui ont le vent en poupe ces dernières années dans la région, ont ainsi permis aux policiers de se frotter davantage aux autres corps d’armes ainsi qu’aux populations.

C’est du reste ce qu’a relevé dans son discours le représentant du directeur régional de la Police nationale du Centre-Ouest, le commissaire de Police, Alain Tarnagda. » La seule voie efficace pour venir à bout des défis actuels et à venir reste la mobilisation et la cohésion de tous les Burkinabè », a-t-il déclaré.

La Police burkinabè plus performante que celles de 39 pays africains

Le commissaire Tarnagda, par ailleurs, directeur provincial de la Police nationale du Boulkiemdé, a, à l’occasion signifié que les aînés ont su tenir bien haut et allumé le flambeau de la Police. Ce qui a valu à la police burkinabè, la première place sur 39 pays en termes de performance avec un score de 68% (selon le rapport Afrobarometer sur la performance de la Police en Afrique, publié le 16 décembre dernier).

Alain Tarnagda ira plus loin pour dire que : » au moment où le pays fait face à l’hydre terroriste, ce jubilé sonne comme une occasion pour renouveler notre sacerdoce et notre engagement à servir la nation jusqu’au sacrifice suprême ».

Le représentant du DRPPN n’a pas perdu de vue la reconnaissance de la Police nationale à l’endroit des Forces vives de la région pour tout l’accompagnement dont elle bénéficie dans le cadre de sa noble mission.

Le parrain de l’événement, Jean Yaméogo, qui s’est fait représenter par le directeur régional des sports et des loisirs, Christophe Idogo, s’est dit fier de ce parcours honorable de la Police nationale.

Tout en exhortant les uns et les autres à garder le cap de la cohésion, il q marqué son engagement à toujours soutenir de telles actions pour la bonne marche et le retour de la paix définitive dans notre pays.

Quant au patron à savoir le gouverneur par intérim de la région, Adama Jean Yves Beré, il s’est réjoui de cette dynamique dans sa région. Il a, au regard des nombreux défis, encouragé les FDS à rester plus vigilants et plus persévérants car « ce qui nous arrive aujourd’hui est un défi de notre génération » et » nous avons le devoir de léguer à nos enfants et petits enfants, comme l’ont fait nos parents, un Burkina Faso stable et de paix ».

A noter que les équipes qui ont participé aux activités sportives, ont été récompensées avec des trophées, des ballons et des sommes d’argent.

S’agissant des hommages, en plus de la cérémonie solennelle de montée des couleurs, il y a eu des séances de prières aussi bien à la cathédrale qu’à la grande mosquée de Koudougou pour le repos des âmes des FDS tombés au front. De même, des visites de soutien et de réconfort dans leurs familles ont eu lieu avec des dons en nature et en espèces.

Agence d’information du Burkina

PB/AS/ATA