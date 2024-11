Centre-Est : Des bonnes volontés remettent 1 380 bloussons aux VDP à Tenkodogo

Tenkodogo, 21 novembre 2024 (AIB) – Deux opérateurs économiques et un particulier de la région du Centre-Est ont offert 1 380 blousons aux Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) engagés dans la reconquête du territoire, le mercredi 20 novembre 2024, à Tenkodogo.

Les donateurs, qui ont préféré garder l’anonymat, ont remis les 23 balles de blousons au chargé de mission de la présidence du Faso pour la région du Centre-Est, Adaman Kamboné.

Ce dernier a ensuite transmis les blousons au représentant du Chef de corps du 61e Régiment d’infanterie commando (RIC).

Chaque balle contient 60 blousons, soit un total de 1 380 blousons qui seront immédiatement distribués aux VDP.

La cérémonie de remise du don a été présidée par le chargé de mission de la présidence du Faso pour la région du Centre-Est, Adaman Kamboné.

L’objectif de ce don est d’aider les VDP à se protéger contre le froid qui s’annonce. Les donateurs ont indiqué qu’ils répondaient à l’appel lancé par le chargé de mission du président du Faso, Adaman Kamboné.

Ce dernier a souligné que cette initiative témoigne, une fois de plus, de l’engagement et de la générosité des fils et filles de la région à soutenir les efforts du gouvernement.

« Ces actions de solidarité montrent que, même face aux défis, l’esprit d’entraide demeure une valeur profondément enracinée au sein des populations du Centre-Est », a-t-il déclaré.

Adaman Kamboné a également salué cet acte salutaire, tout en appelant à un soutien accru de la part des bonnes volontés, car les besoins restent immenses.

« Nous invitons chacun à contribuer massivement à cette opération, qui vise à équiper plus de 11 000 VDP de la région en vêtements chauds pour faire face à cette période de froid », a-t-il ajouté.

Agence d’Information du Burkina

SM/ata