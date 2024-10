Burkina/Reconfiguration urbaine : Des acteurs du développement urbain échangent sur la validation de la stratégie nationale

Ouagadougou, 29 oct. 2024 (AIB)-Le secrétaire général, Delwendé Maxime Tiendrebeogo, représentant le ministre de l’Urbanisme et de l’habitat, Mikaïlou Sidibé, a présidé, mardi, l’atelier de validation de la Stratégie nationale de la reconfiguration urbaine (SNRU), qui permettra d’améliorer les services sociaux de base et les équipements urbains.

« La stratégie permettra d’améliorer la présence de l’Etat et l’offre des biens et services essentiels tels que les services sociaux de base et les équipements urbains », selon le secrétaire général du ministère en charge de l’Urbanisme Delwendé Maxime Tiendrebeogo.

Pour lui, les centres urbains ainsi créés ou renforcés offriront de meilleures garanties de sécurité à travers un maillage conséquent des services sécuritaires ainsi que des aménagements prenant systématiquement en compte le défi sécuritaire.

Maxime Tiendrebeogo, s’exprimait mardi à Ouagadougou, lors de l’atelier de validation de la Stratégie nationale de la reconfiguration urbaine (SNRU), dont la vision est à l’horizon 2029.

Il a indiqué que des actions en phase avec les orientations de la reconfiguration urbaine sont déjà en cours.

« Je voudrais mentionner le programme de construction de 50 000 logements (Burukina Faso Deenw ka soow) qui prône la densification urbaine, le programme de restructuration des zones d’habitat spontané et d’apurement du foncier urbain (Pro-Rest-Apur) qui vise la résorption des zones d’habitat spontané et le programme de développement urbain (PDU) dont le but est d’améliorer l’urbanité des villes », a-t-il ajouté.

M. Tiendrébeogo, a poursuivi que les réponses envisagées dans la stratégie permettent de prendre en compte le besoin de recomposition des espaces depuis l’élaboration des outils de planification jusqu’à la réalisation des aménagements prévus.

A l’en croire, un accent particulier est donné au renforcement du niveau d’équipement et de la résilience des villes.

« Les villes constituent les locomotives du développement économique de toute nation », a poursuivi le secrétaire général, qui pense qu’il faut saisir les opportunités transformationnelles pour repenser la conception et la gestion de nos villes.

Les acteurs du développement urbain se plancheront sur des groupes thématiques tels que « urbanisme » et « habitat et développement urbain », afin de consolider les axes et les actions pour une mise en œuvre efficace, efficiente et flexible de la stratégie.

Agence d’information du Burkina

HB/ata