Burkina : L’union des minoteries s’engage à acquérir toute la production nationale de blé à 500 FCFA le kilogramme

Ouagadougou, 3 avr. 2025 (AIB) – L’union des minoteries du Burkina Faso s’est engagée vendredi à acquérir toute la production nationale de blé de la campagne 2024-2025, à un prix incitatif de 500 FCFA le kilogramme, au cours d’un contrat signé à Ouagadougou, avec l’Association nationale des producteurs de blé du Burkina Faso (UNPBB).

C’est le directeur général de la promotion de l’économie rurale, Ludovic Yigo, qui a présidé la rencontre de signature du contrat d’achat de la production de blé en grain de la campagne 2024-2025, entre l’Association nationale des producteurs de blé du Burkina Faso (UNPBB) et l’Union nationale des minoteries du Burkina Faso (UMBF).

Selon le président de l’Association nationale des producteurs de blé du Burkina Faso (ANPBB), Honoré Tankoana, cette signature représente une grande satisfaction pour les producteurs. « C’est la concrétisation d’une coopération fructueuse, savamment orchestrée par le ministère en charge de l’agriculture.

Elle représente les bases d’une collaboration de long terme, et nous nous engageons à fournir du blé de bonne qualité afin de mériter la confiance placée en l’association par l’Union », a-t-il affirmé.

Pour le président de l’UMBF, Rimon Hajjar, la signature de ce contrat de commercialisation du blé constitue un premier pas vers une production plus importante. « Nous souhaitons à l’avenir que nos braves agriculteurs intensifient la production afin que nous n’ayons plus à importer du blé », a-t-il ajouté.

Le directeur général de la promotion de l’économie rurale, Ludovic Yigo, a félicité les acteurs pour la signature de cette convention. Il a par ailleurs exhorté chacune des parties contractantes à respecter les termes de l’accord afin de promouvoir la filière blé au Burkina Faso. Cette signature de contrat s’inscrit dans la dynamique de la vision du gouvernement à travers l’offensive agropastorale et halieutique pour l’atteinte de la souveraineté alimentaire.

En effet, l’une des initiatives phares de l’Offensive agropastorale et halieutique 2023-2025 est la relance de la production de blé, une filière stratégique pour le pays, afin de combler les besoins de consommation de la population et réduire la forte dépendance du pays vis-à-vis des importations de cette denrée.

Pour mener à bien cette initiative et garantir un développement durable de la production de blé, les producteurs et les transformateurs ont jugé opportun de travailler en synergie d’actions.

