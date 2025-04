Burkina/Kaya-Conférence-Etudiants

Kaya/JEPPC : Les étudiants du centre universitaire à l’école de l’ordre et de la discipline

Kaya, 1er avril 2025 (AIB) – Le centre universitaire de Kaya a organisé le mardi 1er avril 2025 une conférence sur le thème « Pour l’ordre et la discipline, je m’engage : quelles attentes vis-à-vis de l’étudiant ? »

Cette conférence s’est tenue dans le cadre des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC),

Sous la modération de Sankara Hamado, secrétaire principal dudit centre, le conférencier dans une approche alliant des anecdotes et des histoires vécues a su retenir l’attention de la jeunesse estudiantine de Kaya.

, Le directeur régional des droits humains, de la promotion civique et de la paix du Centre-Nord, Zakaria Bayoulou, a bâti sa communication autour de quatre points à savoir, le sens de l’ordre et de la discipline, la manifestation de la crise de l’ordre et de la discipline avant de s’appesantir sur comment rétablir l’ordre.

Pour le conférencier, la crise de l’ordre et de la discipline se ressentent dans les familles à travers la fuite de responsabilité des parents, dans les structures d’enseignement et de formation, dans les administrations publique et privée.

Les domaines du commerce, de l’environnement, de la politique, du civisme et de la lutte contre le terrorisme ne sont pas épargnés par cette crise qui perdure. Selon lui, l’ordre et la discipline ne se négocient pas et tout contrevenant encoure des sanctions sociales, morale et/ou pénales. Il a fini par inviter l’assistance à s’engager réellement pour l’ordre et la discipline.

Cette conférence organisée par l’administration du centre universitaire de Kaya, a mobilisé l’ensemble des étudiants et a enregistré la participation effective des autorités administrative avec en tête le gouverneur de la région, de Dr Adama Ouédraogo, chargé de mission du centre universitaire, Hien/Traoré Nida Blanche, directrice en charge de la jeunesse et le personnel de l’administration du centre-universitaire.

Pour le gouverneur de la région, le colonel-Major, Z. Blaise Ouédraogo, les participants devraient mettre en exergue le « JE » du thème qui est le mot le plus important. L’engagement étant d’abord individuel, il estime que c’est à chacun individuellement d’œuvrer à changer la société.

Il invité ceux qui ont déjà les réflexes de l’ordre et de la discipline à la persévérance et à la dénonciation des indisciplinés en vue de circonscrire leurs dégâts au bonheur de la Nation toute entière.

En appui au conférencier, les autorités présentes ont tour à tour apporté des contributions aux préoccupations posées par les étudiants.

Agence d’information du Burkina

AIO/dnk/ata