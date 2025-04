Burkina-Sécurité-Lancement-Vidéosurveillance

Burkina/Sécurité : Le ministère lance la vidéosurveillance des villes pour renforcer quiétude des populations

Ouagadougou, 3 avril 2025 (AIB) – Le ministre de la sécurité représenté par le secrétaire général, le commandant Ahmed Ouédraogo a lancé jeudi le concept « Sécurité S24/7 », une initiative de vidéosurveillance pour faciliter les interventions de la police de secours et renforcer la mobilisation citoyenne dans les centres urbains.

« C’est un système alliant la vidéoprotection et la police secours. Il permet aux observateurs qui sont dans des salles d’informer, en temps réel, la police secours sur des cas suspects dans un quelconque point de la ville, pour une intervention rapide sur le terrain », a indiqué le commandant Ahmed Ouédraogo.

Grace à un réseau de plusieurs centaines de caméras, tous les actes susceptibles de troubler la sécurité des populations ainsi que les agissements contraires aux valeurs républicaines seront désormais repérés par la police, en vue d’apporter une réponse appropriée.

Le concept « Sécurité S24/7 », vise à terme la vidéoverbalisation des infractions commises par les populations en milieu urbain, a confié le secrétaire général du ministère de la sécurité.

Le lancement de la viédeoprotection intervient dans un contexte des journées d’engagement patriotique et M. Ouédraogo espère que cela va conduire indéniablement vers une autodiscipline parce ajoute-t-il, « on ne peut pas mettre un policier à chaque feu, on ne peut pas mettre un gendarme à chaque carrefour ».

Avec cette technologie, chaque Burkinabè devra devrait savoir qu’à tout moment, tout ce qu’il pourra commettre comme délit peut être vu et qu’il pourra répondre de son forfait, prévient le commandant Ahmed Ouédraogo.

La vidéoprotection qui s’inscrit dans le cadre du projet SMART du ministère de la sécurité couvre toutes les activités de la police gérées la police et la gendarmerie nationale.

En fonction de la nature de l’incident, l’équipe de vidéosurveillance alerte ces unités pour qu’ils puissent donner une solution rapide et efficace.

Ainsi, en cas d’accident de circulation par exemples la brigade nationale des sapeurs-pompiers est informée pour permettre une prise en charge rapide des victimes.

Agence d’information du Burkina

