Burkina : Le PNVB veut promouvoir le volontariat comme un levier puissant pour le développement durable de notre pays, resp.

Banfora, 25 nov. 2024 (AIB) – Le directeur général du Programme national de volontariat au Burkina Faso (PNVB), Djourmité Nestor Noufé, a indiqué lundi à Banfora, que sa structure veut promouvoir le volontariat comme un levier puissant pour le développement durable afin de lutter contre les défis environnementaux auxquels fait face le pays, et restaurer la beauté et la santé du cadre de vie de la population.

« Cet engagement s’inscrit dans la droite ligne des missions du programme national de volontariat, visant à promouvoir le volontariat comme un levier puissant pour le développement durable de notre pays », a indiqué le directeur général du Programme national de volontariat au Burkina Faso (PNVB), Djourmité Nestor Noufé.

Le directeur général du Programme national de volontariat au Burkina Faso (PNVB), Djourmité Nestor Noufé s’exprimait lundi à Banfora à l’occasion du lancement de l’opération dénommée « Coup de balai volontaire ». Cette initiative qui réuni plus de 200 volontaires de la région des cascades entre dans le cadre de l’Initiative présidentielle pour le développement communautaire.

Elle vise à assainir le cadre de vie des populations en curant les caniveaux, en nettoyant les hôpitaux, les commissariats, les gares routières, les artères des villes. Ce, pour combattre les maladies liées à l’insalubrité notamment le paludisme, la dingue.Cette opération vise également à protéger l’environnement à travers les sensibilisations en vue d’une prise de conscience collective sur les menaces qui pèsent sur l’environnement du fait des actions de l’homme afin susciter de comportements écocitoyens.

M. Noufé encouragé les volontaires, « ces héros discrets de notre développement, qui vont œuvrer sans relâche, village par village, rue par rue, pour restaurer la beauté et la santé de notre cadre de vie », qui vont sensibiliser les populations locales, nettoyer les espaces publics, et initier des activités de reboisement et d’entretien des ressources naturelles.« Votre rôle dans cette opération va bien au-delà de l’assainissement : vous portez un message fort de responsabilité citoyenne, de solidarité et de respect de l’environnement », a ajouté le représentant du gouverneur de la région des Cascades aux volontaires, Boukary Dionou.

Pour M. Dionou, à travers cette action les volontaires démontrent que chaque geste compte et que chaque citoyen peut contribuer au développement de notre nation.Pour le président de la délégation spéciale, de la commune de Banfora, Yacouba Barro, sa ville s’engage à accompagner cette opération et à en assurer la pérennité. Selon M. Barro, les actions des volontaires doivent inspirer un changement profond dans les mentalités et les habitudes de tous les citoyens.

Alors, « nous devons ensemble faire de l’assainissement et de la préservation de notre environnement une priorité quotidienne », a-t-il conclu.L’opération coup de balai volontaire est une initiative du Groupement d’intérêt public-Programme national de volontariat au Burkina Faso (PNVB) mise en œuvre en collaboration avec le Bureau national des grands projets du Burkina (BN-GPB).

L’opération coup de balai volontaire mobilise 700 volontaires et les populations locales. Elle s’est déroulée du 16 au 18 novembre à Gaoua dans la région du Sud-ouest, et se poursuit du 25 au 27 novembre à Banfora dans la région des Cascades et du 29 novembre au 1er décembre à Bobo-Dioulasso, dans la région des Hauts-Bassins. Il s’agit d’une phase pilote qui sera étendue à l’ensemble du pays en 2025.

