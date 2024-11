Festival des musiques, danses et autres arts de Tenkodogo : La 7e édition bat son plein

Tenkodogo, (AIB)-La septième édition s’est ouverte à Tenkodogo avec l’inauguration de la galerie marchande et une conférence sur le thème : « Cohésion sociale et personnes déplacées internes », tenue le vendredi 22 novembre 2024 dans la salle de conférence du Conseil régional.

Pendant une semaine, Tenkodogo vibrera au rythme de spectacles de qualité, de musiques et danses traditionnelles des peuples Bissa, Mossi, Yana, Peulh et Koussassi, de jeux de société et d’activités sportives, selon le commissaire général du FESMART, Lucien Zouré.

Le secrétaire général de la province du Boulgou, Siaka Lalle Yao, représentant le gouverneur lors de l’ouverture, a exprimé ses encouragements et félicitations au promoteur du festival et à ses partenaires, qui ont œuvré malgré les difficultés pour organiser cette édition. Il a souligné qu’une activité centrée sur la cohésion sociale et le soutien aux personnes déplacées internes mérite le soutien des représentants de l’État.

Le conférencier, Norbert Nassouri, conseiller technique du gouverneur de la région, a su répondre aux préoccupations des participants et a lancé un appel à tous les Burkinabè pour qu’ils s’unissent en vue de la réussite de la reconquête du territoire national.

Miss Tanya, marraine artistique de cette édition, a, après sa prestation, salué le soutien indéfectible de son père, ami de longue date du promoteur. Elle a encouragé la jeunesse à rejoindre l’association Dévelop Burkina et à faire du FESMART une activité phare de la région du Centre-Est.

Agence d’information du Burkina

SM/ata