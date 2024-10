Burkina : Le nouveau bâtonnier veut un barreau soucieux de la défense des plus démunis

Ouagadougou, 17 oct. 2024 (AIB) – Le nouveau bâtonnier, Me Batibié Benao, a promis, jeudi à Ouagadougou, à l’occasion de son installation, de continuer à structurer le barreau afin qu’il puisse se tourner résolument vers la défense des justiciables les plus démunis en vue de contribuer à l’équilibre juridique de la société, rapporte le journal en ligne Lefaso.net.

« Les missions que nous avons au programme sont de poursuivre la construction du barreau, de continuer à structurer non seulement le barreau en tant qu’institution, mais aussi de promouvoir, défendre et protéger la profession d’avocat. Ainsi, il pourra se tourner résolument vers la défense des justiciables les plus démunis, mais aussi des moins démunis, pour que nous puissions contribuer à ce que l’on appelle la construction de l’équilibre juridique de notre société », a indiqué Me Batibié Benao.

Me Batibié Benao et son conseil entrent officiellement en fonction pour un mandat de trois ans.

La cérémonie a été présidée par le Premier ministre, Dr Apollinaire Kyelem de Tambela.

Le nouveau bâtonnier a exhorté ses confrères au respect de l’éthique et de la déontologie du métier d’avocat, car ce sont « les éléments par lesquels on reconnaît un avocat dans l’exercice de son métier », a-t-il ajouté.

« Nous avons opérationnalisé l’acte d’avocat », a indiqué le bâtonnier sortant,Me Siaka Niamba.Me Niamba a ajouté qu’il passait le flambeau avec un ordre et un barreau intacts, et espère que son successeur prendra bien soin de cet héritage.

