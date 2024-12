Burkina-Réo-Zoula-Festival-Tamtam

Burkina : le 6e Festival Tam Tam de Zoula se tient du 6 au 8 décembre prochain

Réo, 4 déc. 2024 (AIB) – L’Association « dui-nye » de Zoula (ADZ) organise du 6 au 8 décembre prochain, la 6e édition du Festival Tam Tam de Zoula (dans la commune de Réo), a appris l’AIB des organisateurs de cet événement culturel.

« Du 6 au 8 décembre 2024, le village de Zoula, commune de Réo, vibrera au rythme du Festival Tam Tam de Zoula. Organisée par l’Association DUI-NYE de Zoula (ADZ), cet événement culturel majeur en est à sa sixième édition et promet un week-end riche en découvertes et en émotions », a mentionné l’association ADZ.

Le rendez-vous est donné « sur le terrain de l’école catholique pour une immersion totale dans la culture locale. Au programme : des danses traditionnelles envoûtantes, des chants traditionnels porteurs d’histoire, des contes et légendes qui fascineront petits et grands, des formations enrichissantes, des démonstrations de lutte traditionnelle, des matchs de football palpitants, une course cycliste féminine pleine de suspense, une rue marchande animée et des expositions captivantes ».

Les organisateurs ont également fait savoir qu’il y aura « de nombreuses prestations artistiques pour compléter ce programme déjà alléchant ».

« Le Festival Tam Tam de Zoula est bien plus qu’un simple événement. C’est un véritable témoignage du riche patrimoine culturel de la province du Sanguié. Une occasion unique de découvrir la vitalité et la diversité des traditions de Zoula, tout en partageant des moments conviviaux et festifs », conclut le document de référence de l’événement.

Tout en invitant la population à sortir nombreux, les organisateurs ont également remercié les partenaires qui les accompagnent pour la réussite du Festival.

Agence d’information du Burkina

