Burkina : La certification ISO 9001:2015 fait de la CAMEG la première centrale de la sous-région

Ouagadougou, 12 nov. 2024 (AIB)- La Centrale d’achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux (CAMEG) a présenté, ce mardi, sa nouvelle certification obtenue le 27 juin 2024 pour trois ans, faisant d’elle la première centrale certifiée ISO 9001 version 2015 dans la sous-région.

Avec 16 points forts, 6 opportunités d’amélioration et 0 non-conformité, les produits de la Centrale d’achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux (CAMEG) ont été de nouveau déclarés conformes aux normes de qualité par la British Standards Institution, ce qui en fait la première centrale certifiée ISO 9001 version 2015 dans la sous-région.

Pour le ministre de la Santé, Dr Robert Kargougou, cette recertification témoigne de la qualité des produits de santé offerts par la CAMEG.

« La nouvelle certification rassure non seulement les populations mais aussi les partenaires techniques et financiers de la CAMEG », a indiqué le ministre de la Santé, qui a par ailleurs félicité et encouragé tous les acteurs engagés dans la disponibilité des médicaments génériques sur tout le territoire national.

« Nous sommes fiers de cette recertification à la norme ISO 9001 version 2015 de la CAMEG, qui intervient juste après la transformation de la centrale en société d’État, témoignant ainsi de la solidité de la chaîne d’approvisionnement de la CAMEG », a déclaré pour sa part le directeur général de la CAMEG, Eric Tougouma.

Pour lui, cette nouvelle certification a été obtenue après un audit rigoureux du système de management de la qualité de la CAMEG, couvrant l’approvisionnement, le stockage et la distribution des produits de santé.

Le directeur général s’est également engagé, avec ses collaborateurs, à maintenir ce label de qualité afin de répondre efficacement aux attentes des populations en matière de soins de santé de qualité.

D’abord constituée en association depuis sa création en 1992, la CAMEG a obtenu le statut de société d’État suite à une décision du Conseil des ministres le 27 mars 2024.

Elle a pour mission de contribuer à assurer la disponibilité, l’accessibilité et la qualité des médicaments essentiels génériques et des médicaments de la pharmacie hospitalière, entre autres.

Agence d’information du Burkina

YOS/ata