Elim/CAN2025 : « on est déjà premier et on doit y demeurer », coach des Etalons Brama Traoré

Ouagadougou, 13 nov. 2024 (AIB) – L’entraineur des Etalons du Burkina Faso Brama Traoré alias « Le Chercheur » a déclaré mardi soir à Bamako au Mali, après les entrainements, que le Burkina Faso qui joue le Sénégal demain jeudi avec son statut de leader, doit garder son fauteuil à l’issue de la rencontre.

« On est déjà premier et on doit y demeurer », a déclaré le sélectionneur des Etalons du Burkina Faso Brama Traoré qui répète les gammes avec son équipe depuis lundi à Bamako où le match doit se jouer.

Le Chercheur a toutefois mentionné que cet objectif va dépendre « de notre envi, de notre détermination et du plein engagement des joueurs. Je ne doute pas de ces joueurs-là. Ils sont tous motivés, ils sont également les espoirs de tout un peuple et ils ne doivent pas décevoir ».

Coach Brama a insisté qu’il faut que ses joueurs mouillent « le maillot pour que nous puissions garder cette première place. Ça ne sera pas un match facile et nous savons qu’il faut tout donner pour le gagner ».

Le maître à penser des Etalons, très confiant de ses poulains, a fait savoir qu’il n’a pas peur. « Cette équipe va démontrer d’énormes choses. Avec les entrainements de ce soir les joueurs sont prêts ». Brama Traoré dit avoir travaillé sur les aspects technico-tactique avec l’équipe.

Le vice-capitaine Issoufou Dayo qui portera le brassard demain en l’absence de Bertrand Traoré est du même avis que son coach. « Ces deux matchs (avec celui contre le Malawi : ndlr) vont nous donner beaucoup plus de confiance pour les matchs des éliminatoires de la coupe du monde. On aurait dû gagner le match aller contre le Sénégal à Dakar et on a notre revanche à prendre ici à Bamako et on va le faire ».

Clément Pitroipa (AS Douanes) appelé à la rescousse pour remplacer Mohamed Konaté a dit que « je me sens très bien. J’ai été bien accueilli. Je vais montrer au coach que je mérite ma sélection. Le Sénégal est une équipe à prendre au sérieux et avec les consignes des coachs ça ira ».

Au match aller, les Etalons étaient allés à Dakar tenir en échec les Lions du Sénégal le 6 septembre dernier et attendent de prendre le dessus le 14 novembre prochain à Bamako pour le match retour. Après ce match les Etalons affronteront les Flammes du Malawi le 18 novembre pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2025.

Le Burkina Faso (10 points+7) occupe la première place du groupe L, suivi du Sénégal 10 points (+6), du Burundi (3 points – 5) et du Malawi (0 point – 8).

La CAN 2025 est prévue pour se dérouler du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc.

