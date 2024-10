BURKINA-COMMERCE-SIAO-CONFERENCE-ORGANISATION

Burkina : « Des dispositions sont prises pour garantir la sécurité au SIAO», comité d’organisation

Ouagadougou, 17 oct. 2024 (AIB)-Le vice-président du comité d’organisation de la 17e édition du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO), Oumarou Barro, a rassuré, jeudi, que les dispositions sont prises par les Forces de défense et de sécurité (FDS), pour la tenue du Salon en toute quiétude.

« En ce qui concerne le volet sécuritaire, je puis vous rassurer que toutes les dispositions sont prises par nos vaillantes Forces de défense et de sécurité pour la tenue du Salon en toute quiétude », a rassuré le secrétaire général du ministère en charge de l’Artisanat, Oumarou Barro.

Barro, par ailleurs vice-président du comité d’organisation du SIAO, s’exprimait jeudi à Ouagadougou face aux hommes de médias, sur l’état des préparatifs dudit salon.

Il a indiqué que les Républiques sœurs du Mali et du Niger sont invités spéciaux de cette biennale de l’artisanat africain.

Le choix de ces pays vise à mettre en exergue les riches patrimoines artisanaux, touristiques et culturels de l’espace communautaire qu’est l’Alliance des Etats du Sahel (AES), a-t-il expliqué.

Comme innovations, Oumarou Barro, a cité entre autres, la nouvelle plateforme digitale dénommée «e-SIAO », le « Village de l’AES », « les « ateliers vivants » et les espaces de jeux pour enfants.

« Nous avons enregistré plus de 2000 exposants répartis dans les pavillons climatisés et ventilés. Plus de 80% des stands ont déjà été réservés sur les 700 stands », a fait savoir le secrétaire général.

Pour la directrice générale du SIAO, Mariam Traoré/Ouédraogo, sur le choix du thème, l’entreprenariat n’a pas de frontière.

« Dans l’artisanat on peut être entrepreneur. L’idéale est à ce que les jeunes entreprennent dans le sens de l’artisanat et encore plus d’emplois au lieu d’aller à la requête d’emplois à tout moment d’où les diplômes sont stagnés mais il n’y a vraiment pas d’emplois », a-t-elle ajouté.

Mme Traoré a poursuivi que l’artisanat est un vaste champ qui est ouvert à tous les jeunes sur tous les plans et, d’après elle, ils peuvent réellement entreprendre dans l’artisanat et être encore plus autonomes.

Par rapport au soutien sur la résilience, la directrice générale, a rassuré qu’une dynamique est engagée sur tous les plans pour faciliter la participation de tous les artisans.

«Chaque année le SIAO fait des pools de région, qui octroient des stands à toutes les 13 régions afin de présenter leur innovation et le savoir-faire au niveau des régions», a précisé Mariam Traoré/Ouédraogo.

Au niveau des régions, elle a soutenu qu’il y a des gouverneurs qui s’engagent auprès des conseils régionaux pour mobiliser des ressources pour soutenir les artisans.

La 17e édition du SIAO se tiendra du 25 octobre au 03 novembre 2024 sous le thème « Artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation ».

Agence d’information du Burkina

