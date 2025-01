BMC soutient les PDI et populations vulnérables de Zabré avec un don de 20 tonnes de vivres

Zabré, 31 déc. 2024 (AIB) – La société minière BMC (Burkina Mining Company), exploitante de la mine d’or de Youga, a offert le 31 décembre 2024, 20 tonnes de riz aux personnes déplacées internes (PDI) et aux populations vulnérables de la commune de Zabré. Ce don vise à alléger les souffrances de ces communautés confrontées à l’insécurité et à des défis socio-économiques.

La cérémonie de remise s’est tenue à la mairie de Zabré, en présence des autorités locales, des représentants de BMC et des bénéficiaires.

Dans son intervention, le préfet et président de la délégation spéciale de Zabré, Alain B. Bassono, a exprimé sa gratitude envers BMC pour ce soutien précieux en cette période critique.

« Ce don montre l’engagement de BMC à contribuer au bien-être des communautés locales, au-delà de ses activités minières. Ces vivres viennent soulager de nombreuses familles qui en ont grandement besoin. La commune, disposant de moyens limités, salue ce geste de BMC », a-t-il déclaré.

De son côté, le directeur des relations communautaires de BMC, Antoine Attiou, a rappelé que ce geste s’inscrit dans la politique de responsabilité sociale de l’entreprise.

« Ce geste symbolique illustre notre volonté d’être une entreprise citoyenne. Nous continuerons à être socialement présents aux côtés des populations. Nous demandons également la compréhension et l’accompagnement de ces mêmes communautés que nous souhaitons impacter positivement. Nous invitons enfin les responsables coutumiers et religieux à persévérer dans leurs prières pour la paix à Zabré et au Burkina Faso », a-t-il affirmé.

Parmi les bénéficiaires, l’émotion était palpable.

« Nous étions dans une situation très difficile, et ce soutien arrive comme une bénédiction. Merci à BMC et à tous ceux qui ont rendu cela possible », a confié Rimmalgdé Ouédraogo, représentant des PDI, visiblement ému.

Pour rappel, BMC (Burkina Mining Company) est aujourd’hui connue sous le nom de « Soleil Ressources ».

Agence d’information du Burkina

JPB/ata