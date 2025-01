Koudougou : Avec un taux d’exécution de 93%, le projet MODHEM+/DDC pourrait être reconduit pour non seulement consolider les acquis mais aussi pour relever les défis persistants

Koudougou, 30 déc. 2024 (AIB)- La 2ème session de 2024 du comité de pilotage du projet MODHEM+/DDC s’est penchée, lundi, à Koudougou, sur l’achèvement dudit projet.

Le Projet d’amélioration de la mobilité du bétail et des revenus des agropasteurs par l’utilisation de la téléphonie mobile et l’imagerie satellitaire/composante infrastructures pastorales (MODHEM+/DDC) arrive à son terme le 31 décembre 2024.

Aussi, la 2ème session de 2024 du comité de pilotage (CoPil), tenue le 30 décembre 2024 à Koudougou, a servi de cadre pour examiner et adopter le rapport d’achèvement du projet.

Il a été également question de formuler des recommandations à l’attention de l’unité de gestion et des différents partenaires d’intervention.

Dans son mot, le président du CoPil, représenté par Mamadou Diallo, a laissé entendre que si le projet MODHEM+DDC n’existait pas, il fallait le créer. En ce sens que le projet a apporté un appui significatif dans le domaine du pastoralisme, a-t-il précisé.

En effet, le bilan des investissements fait ressortir moult réalisations. L’on compte des ressources et des infrastructures pastorales avec plus de 217 km de pistes à bétail, plus de 27 210 hectares d’espaces pastoraux aménagés et récemment la sécurisation de la zone pastorale de Sondré, de plus de 14 000 hectares.

La valorisation des chaînes de valeurs pastorales avec la mise en place d’un modèle d’investissement viable et intéressant pour la production fourragère (476 000 tonnes de fourrages produits); sans oublier la prévention et la résolution pacifique des conflits tout le long de sa mise en œuvre.

On note aussi l’appui à la gouvernance des instances de transhumance avec l’accompagnement du processus de relecture de la loi d’orientation sur le pastoralisme qui a été une aubaine pour les acteurs et un succès.

Selon le coordonnateur du projet, Kassoum Ouédraogo, les résultats ont atteint un taux d’exécution physique comme financier de 93%. Ce qui lui fait dire que le projet a atteint ses objectifs aussi bien dans les résultats tangibles que dans l’efficacité de la mise en œuvre.

Quoi de plus logique que le président du CoPil exprime sa profonde gratitude au Bureau de la coopération suisse ,(DDC) pour avoir permis la mise en œuvre de ce projet avec un financement à hauteur de 3 milliards 300 millions de FCFA et pour sa présence continue aux côtés des acteurs de mise en œuvre. Il a également remercié l’organisation néerlandaise de développement (SNV) pour la conduite du projet de janvier 2021 à décembre 2024.

A l’en croire, les différentes réalisations méritent d’être consolidées et pérennisées. D’où la formulation de recommandations réalistes en vue de viser une éventuelle seconde phase du projet.

Le représentant des acteurs de mise œuvre, lui, appelle de ses vœux cette seconde phase dans la mesure où, selon lui, le projet MODHEM+/ DDC a abattu un travail conséquent qui soulage beaucoup les bénéficiaires.

Quant au représentant du Bureau de la coopération suisse, Salifou Saré, il a salué l’engagement et la résilience des acteurs qui ont permis des résultats très satisfaisants. Il a rassuré que des pourparlers avec le gouvernement peuvent aboutir à la reconduite du projet.

Agence d’information du Burkina

Pascal BAKO