Bazèga : L’ONG Convoy of Hope offre deux cuisines et un château d’eau aux écoles primaires de Dagouma

Kombissiri, 24 janv. 2025 (AIB) – L’ONG Convoy of Hope offre deux cuisines pour la cantine et un château d’eau à l’écoles primaires publiques de Dagouma »A » et »B » dans la commune de Toécé, le mercredi 22 janvier 2025.

Dans la matinée du mercredi 22 janvier 2025, les responsables de l’ONG Convoy of Hope ont procédé à l’inauguration de deux cuisines pour la cantine scolaire et du château d’eau équipé de système solaire au profit des écoles primaires publiques de Dagouma »A » et »B » dans la commune de Toécé.

Selon le directeur exécutif national de Convoy of Hope, pasteur Jules Compaoré, la remise de ces infrastructures au profit des élèves entre dans le cadre des objectifs de l’ONG qui place l’enfant au centre de ses préoccupations à travers la cantine scolaire.

En effet, Convoy of Hope qui est une ONG américaine , intervient principalement dans la nutrition des élèves dans la province du Bazèga depuis septembre 2019 avec la dotation chaque année des vivres divers dans les écoles qu’elle parraine.

Les bénéficiaires de ces infrastructures ont témoigné leur gratitude aux responsables de l’ONG.

À ce jour, ce sont 45 écoles qui sont parrainées dans la province du Bazèga. Au plan national, Convof of Hope est présente dans 6 régions, 13 provinces et 82 écoles avec plus 21.240 élèves bénéficiant de la cantine scolaire, a précisé monsieur Compaoré.

Convof of Hope intervient également dans l’agriculture, l’autonomisation des femmes, et des programmes pour l’épanouissement des jeunes filles et garçons.

La cérémonie d’inauguration et de la remise des clés présidée par le président de la délégation spéciale de la commune de Toécé, Harouna Sana, s’est faite en présence de la population locale et d’une délégation venue des États Unis d’Amérique et du Mali.

Agence d’information du Burkina

