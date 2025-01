Burkina-Bazèga-Sécurité-Formation

Bazèga : Les VDP de la commune de Kombissiri recyclés en techniques de combat

Kombissiri, 16 janv. 2025 (AIB) – Les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) de la commune de Kombissiri ont reçu une formation de recyclage en techniques de combat, les 15 et 16 janvier 2025, grâce à un financement de la délégation spéciale de la commune.

Ils sont environ une centaine de Volontaires pour la défense de la patrie (AIB) à bénéficier de la formation, assurée par les éléments du commissariat central de police de la ville de Kombissiri.

L’initiative est de la délégation spéciale de la commune de Kombissiri qui a accordé un financement dans le cadre de la formation continue des VDP de ladite commune.

Cette démarche, selon le président de la délégation spéciale de la commune de Kombissiri Boukary Porgo, répond à l’appel des plus hautes autorités du pays, invitant les collectivités territoriales et les bonnes volontés à accompagner les VDP dans la dynamique de sécurisation du territoire.

Pour le commissaire de police de la ville de Kombissiri, Boureima Koussé, par ailleurs, coordonnateur communal des VDP, cette formation visait à faire acquérir aux combattants les techniques de combat. Selon lui, elle visait également à leur donner les réflexes militaires et les actes réflexes pour tout détenteur d’armes, entre autres, à travers 6 modules qui ont été développés au cours de la formation.

Le commissaire Koussé a remercié le président de la délégation spéciale de Kombissiri pour cette démarche.

Selon le lieutenant de police, Romaric Lamien, commandant du corps urbain au commissariat central de la ville de Kombissiri représentant des formateurs, le recyclage des VDP a essentiellement porté sur le démontage et le montage des armes et leur usage en cas de danger, les attitudes à adopter et comment se comporter pour riposter.

En plus de ces techniques s’ajoutent les comportements à adopter en cas d’embuscade pour faire face à l’ennemi et comment se comporter pour éviter d’être pris pour cible.

Le représentant des VDP, se dit satisfait de cette initiative qui leur permet de maîtriser davantage le maniement des armes et d’avoir les bons réflexes face à l’ennemi.

Il a traduit la reconnaissance de ses frères d’armes au président de la délégation spéciale et à la police nationale de Kombissiri pour cette formation.

« Nous invitons les bonnes volontés de la commune à emboîter le pas de la délégation spéciale de Kombissiri pour nous accompagner dans cette dynamique de sécurisation de notre territoire pour le retour de la paix au Burkina Faso », a-t-il conclu.

Agence d’information du Burkina

