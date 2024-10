Bam: Une ONG offre des vivres à des personnes déplacées internes de Kongoussi et de Tikaré

Kongoussi, 22 octobre 2024 (AIB) – L’Agence Adventiste d’Aide et de Développement (ADRA) a lancé, mardi, la distribution de kits alimentaires à 1200 ménages des communes de Tikaré et de Kongoussi.

L’appel des premières autorités du Burkina Faso à soutenir les Personnes Déplacées Internes (PDI) a trouvé un écho favorable auprès de l’Agence Adventiste d’Aide et de Développement (ADRA).

Le 22 octobre 2024, l’ONG a fait preuve de générosité en faveur des PDI de Tikaré et de Kongoussi.

Ce sont 1200 kits alimentaires qui ont été remis à des ménages vulnérables, composés de personnes déplacées internes (PDI) et de communautés hôtes des communes de Kongoussi et de Tikaré.

Les kits se composent de 50 kg de riz, 50 kg de mil, 20 kg de niébé et de condiments (soumbala, huile, sel, poisson fumé), qui ont été distribués à chaque ménage bénéficiaire.

À Kongoussi, 800 ménages ont été identifiés, contre 400 ménages dans la commune de Tikaré.

Selon le directeur pays d’ADRA au Burkina Faso, Edmond Gué, le choix des bénéficiaires a été effectué en collaboration avec la direction provinciale en charge de l’Action humanitaire du Bam.

Pour lui, cette assistance d’ADRA contribuera à aider les populations à faire face aux défis actuels.

« Aujourd’hui, cette cérémonie symbolise notre détermination à accompagner 1200 ménages des communes de Tikaré et de Kongoussi, en leur apportant une assistance alimentaire composée de 60 tonnes de riz, 60 tonnes de mil et 24 tonnes de haricot, dans le cadre de notre effort collectif pour améliorer leur sécurité alimentaire et nutritionnelle », a-t-il précisé.

Kadiguèta Ouédraogo, bénéficiaire et PDI de la commune de Zimtanga à Kongoussi, a exprimé sa reconnaissance à ADRA pour ce geste.

« Je suis contente parce que ce don est venu nous soulager. Je remercie tous ceux qui ont œuvré pour que nous bénéficions de cette aide », a-t-elle témoigné.

Le directeur régional en charge de l’Action humanitaire du Centre-Nord, Moïse Bado, a souligné que ce don respecte les normes de l’assistance humanitaire au Burkina Faso, qui est de 12,5 kg minimum par personne.

Il a également exprimé sa gratitude à ADRA pour ce geste, qui soutient les efforts du gouvernement.

Le secrétaire général de la province du Bam, Karim Ouédraogo, représentant le haut-commissaire, a invité les bénéficiaires à une utilisation rationnelle de l’aide, afin de pouvoir subvenir à leurs besoins alimentaires.

Agence d’information du Burkina

AR/ata