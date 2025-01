Burkina-Parents-Contribution-Effort-Paix

Balé : Des parents d’élèves apportent 572 milles FCFA au panier de l’effort de paix

Boromo, 21 janv. 2025 (AIB) – La coordination provinciale des bureaux des associations des parents d’élèves des établissements de l’enseignement secondaire de de la province des Balé a contribué à hauteur de 572 500 FCFA à l’effort de paix. La quittance de versement au trésor public a été présentée au haut-commissaire de la province, Ibrahim Boly, le mardi 21 janvier 2025 à Boromo.

Selon le coordonnateur provincial des bureaux des associations des parents d’élèves (APE), Moumouni Guira, la somme récoltée est une contribution volontaire des parents d’élèves initiée en début d’année scolaire.

Chaque association d’établissements a organisé la collecte en son sein puis reverser à la coordination provinciale. Les fonds reçus s’élèvent à 572 500 FCFA, a dit le coordonnateur.

Plusieurs représentants de bureau APE ont participé au versement au fonds collecté au trésor public de Boromo et à la présentation de la quittance au Haut-commissaire de la province dans la matinée du 21 janvier.

Selon M. Guira cet élan de solidarité répond à l’appel du chef de l’Etat à poser un acte patriotique.

Le coordonnateur des bureaux APE s’est surtout réjoui de la forte adhésion des parents d’élèves.

Ce fut l’occasion pour le coordinateur des APE de saluer la résilience des acteurs de l’éducation de la province, les élèves et leurs parents. M. Guira a aussi lancé un appel à tous les parents d’élèves à soutenir toutes les initiatives patriotiques tout en les remerciant pour leur apport et contribution pour cette première initiative.

Le haut-commissaire, Ibrahim Boly, a félicité les parents d’élèves pour leur geste hautement patriotique.

De l’avis de l’autorité, la contribution à l’effort de paix peut contribuer à réduire le temps de la guerre.

« Votre geste est important dans la forme et le fonds », a dit le premier responsable de la province.

Dans ce sens, il a renouvelé l’appel à tous les fils et filles de la province à continuer à manifester leur engagement à soutien aux forces de défense et de sécurité.

Aux parents d’élèves, le haut-commissaire Boly a parlé de l’engagement des FDS et des VDP qui a permis la réouverture des établissements autrefois fermés dans certaines communes de la province et de permettre le déroulement en toute sérénité des activités pédagogiques mais également les activités économiques.

Il a exhorté les bureaux APE a accompagné davantage les établissements d’enseignements dans leurs activités.

Agence d’Information du Burkina

OM/dnk/ata