Architecture : Le Burkinabè Joseph Kologo lauréat du Prix africain du Développement 2024 à Kigali

Ouagadougou, 22 septembre 2024 (AIB) – Le Prix africain du Développement (PADEV) 2024, dans la catégorie architecture, a été décerné la semaine dernière à Kigali, au Rwanda, à l’architecte burkinabè Joseph Kologo.

Le Burkina Faso a brillé lors de la 19e édition du Prix africain du Développement à travers le patron de Cauris, Joseph Kologo, qui a remporté à Kigali un trophée dans la catégorie du meilleur architecte africain.

Le jury a vanté ses réalisations empreintes d’esthétique, d’écologie et de développement durable.

Les organisateurs du PADEV l’ont d’ailleurs salué pour sa capacité à façonner les rêves de ses clients, en mettant toujours un point d’honneur à imaginer des solutions pratiques et harmonieuses pour le bien-être collectif.

Diplômé de l’École africaine des métiers de l’architecture et de l’urbanisme (EAMAU) à Lomé, au Togo, Joseph Kologo a également suivi des études à l’École inter-États d’architecture et d’urbanisme (DEIAU), où il s’est spécialisé en architecture et urbanisme.

En termes d’œuvres réalisées, M. Kologo est l’auteur du monument du cinquantenaire de l’indépendance du Burkina Faso à Bobo-Dioulasso, un site devenu un lieu d’inspiration et de rassemblement pour de nombreuses générations.

Il est également le concepteur du monument de la jeunesse situé dans le quartier de Tampouy à Ouagadougou.

Joseph Kologo a aussi réalisé des chefs-d’œuvre pour le Sanctuaire Notre-Dame de Yagma et pour l’École nationale de santé animale.

Agence d’information du Burkina

YS/ata