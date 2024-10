Yatenyoua Lucien Ouoba prend les rênes de la Direction Provinciale de l’Éducation Préscolaire, Primaire et Non Formelle de la Komondjari

Gayéri, le 23 oct. 2024 (AIB)-Yatenyoua Lucien Ouoba, a été installé Directeur Provincial de l’Éducation Préscolaire, Primaire et Non Formelle de la Komondjari le 21 octobre 2024 par le Secrétaire Général de la province, représentant le Haut-Commissaire.

Le lundi 21 octobre 2024 a eu lieu l’installation officielle du nouveau directeur provincial en charge de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle de la Komondjari, Monsieur Yatenyoua Lucien Ouoba, précédemment chef de la Circonscription d’Éducation de Base de Gayéri.

Celui-ci remplace à ce poste Monsieur Boureima Sawadogo, qui a dirigé cette structure pendant huit (08) ans, un (01) mois et vingt-six (26) jours.

La cérémonie d’installation s’est tenue à l’amphithéâtre de la Direction Régionale de l’Éducation Préscolaire, Primaire et Non Formelle de l’Est et a été présidée par le Secrétaire Général de la province de la Komondjari, représentant le Haut-Commissaire empêché en raison de contraintes de calendrier.

Avant la passation des charges et l’installation officielle du nouveau directeur provincial, le directeur sortant, Monsieur Boureima Sawadogo, a présenté les actions qu’il a pu mener durant son mandat à la tête de la direction et exposé les défis à relever.

Parmi les acquis, le directeur sortant a pu assurer la continuité de l’éducation en dépit d’un contexte sécuritaire difficile grâce à la résilience des enseignants et des encadreurs pédagogiques, le renforcement des compétences des enseignants et du personnel administratif de la DPEPPNF sur plusieurs thématiques.

On note aussi le maintien du dialogue social avec les acteurs et partenaires de l’éducation par l’organisation des journées provinciales de l’excellence avec le lot de récompenses, le renforcement des capacités de la structure.

L’équipement du CEBNF, sur fonds propres de la DPEPPNF, en machines à coudre, métiers à tisser, matériels de coiffure féminine, ainsi qu’un appui complémentaire en machines à coudre de la commune de Gayéri, est à signaler.

À cela s’ajoutent la tenue régulière des instances et des rencontres, des résultats assez satisfaisants aux examens scolaires du CEP, avec un bon classement régulier de la province, et la réfection du bâtiment de la DPEPPNF.

Comme défis, il a évoqué le renforcement de la résilience des acteurs et partenaires de l’éducation, notamment la mobilité des acteurs, l’accès aux produits de base, la formation « Safe School », la sécurité personnelle et les dangers des engins explosifs, la sécurisation des structures éducatives et la motivation des acteurs.

Il a également mentionné la poursuite de l’amélioration des indicateurs d’accès et de maintien, la pérennité de la cantine scolaire, le soutien aux élèves déplacés internes, la réouverture de certaines écoles fermées dans les zones à forts défis sécuritaires où sont présentes les FDS comme à Foutouri et d’autres écoles de Gayéri, la formation aux métiers, l’expansion du préscolaire par l’ouverture d’un deuxième Centre d’Éveil et d’Éducation Préscolaire public au CEBNF du secteur 5, ainsi que la poursuite de la réalisation des infrastructures éducatives et de leurs équipements.

Prenant la parole, le directeur entrant, Monsieur Yatenyoua Lucien OUOBA, a salué les efforts de son prédécesseur et a promis « d’ajouter de la terre à la terre » pour pérenniser les acquis.

Il s’est engagé à donner le meilleur de lui-même pour relever les défis qui s’imposent. C’est au terme de ces échanges que le nouveau directeur a été installé dans ses nouvelles fonctions par le Secrétaire Général de la province. Suite à cela, le Directeur régional en charge de l’éducation de l’Est a prodigué des conseils au directeur provincial entrant et souhaité une retraite paisible au directeur sortant.

Agence d’information du Burkina

Lamoudi Nativité YONLI, AIB-Komondjari