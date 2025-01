๐—ฆ๐—ผ๐˜‚๐˜๐—ถ๐—ฒ๐—ป ๐—ฎ๐˜‚๐˜ ๐˜ƒ๐—ฒ๐˜‚๐˜ƒ๐—ฒ๐˜€, ๐—ผ๐—ฟ๐—ฝ๐—ต๐—ฒ๐—น๐—ถ๐—ป๐˜€ ๐—ฒ๐˜ ๐˜ƒ๐—ถ๐—ฐ๐˜๐—ถ๐—บ๐—ฒ๐˜€ ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ด๐˜‚๐—ฒ๐—ฟ๐—ฟ๐—ฒ : ๐—น๐—ฒ ๐— ๐—ถ๐—ป๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ ๐—น๐—ฎ ๐—ฆรฉ๐—ฐ๐˜‚๐—ฟ๐—ถ๐˜รฉ ๐—ฒ๐—ป๐—ฐ๐—ผ๐˜‚๐—ฟ๐—ฎ๐—ด๐—ฒ ๐—นโ€™๐—”๐—ฆ๐—ฉ๐—ข๐—ฉ๐—œ๐—š

Lโ€™Agence de Soutien aux Veuves, Orphelins et Victimes de Guerre (ASVOVIG) a รฉtรฉ reรงue en audience, le jeudi 23 janvier 2025 ร Ouagadougou, par le Ministre de la Sรฉcuritรฉ, M. Mahamadou SANA. Les รฉchanges ont portรฉ essentiellement sur les missions de lโ€™agence dont les activitรฉs ont รฉtรฉ lancรฉes officiellement en dรฉcembre 2024.

Amรฉliorer la prise en charge de veuves, orphelins et victimes de guerre, est la mission principale de lโ€™agence et ce, ร travers lโ€™implication de tous, la fรฉdรฉration des initiatives et la coordination des actions de solidaritรฉ, jusque-lร dispersรฉes.

Cโ€™est dans ce sens, que la dรฉlรฉgation conduite par le Mรฉdecin Lieutenant-Colonel Lamine OUEDRAOGO, Directeur Gรฉnรฉral de lโ€™ASVOVIG, a saisi lโ€™occasion pour rappeler la tenue prochaine dโ€™une confรฉrence nationale sur la prise en charge des veuves du fait du terrorisme, afin de faire lโ€™รฉtat des lieux assortis de propositions de solutions idoines et pรฉrennes.

Selon le Ministre, les enjeux liรฉs ร cette problรฉmatique sont tels que lโ€™avรจnement de lโ€™ASVOVIG est salutaire car cela va contribuer ร rassurer les combattants sur le terrain dโ€™une part et ร honorer la mรฉmoire de ceux qui ont donnรฉ de leur vie pour la patrie dโ€™autre part. Cโ€™est pourquoi dit-il, ยซ Le Ministรจre de la sรฉcuritรฉ est disposรฉe ร soutenir les initiatives de lโ€™agence pour quโ€™elle remplisse au mieux ses missions.

Aussi, is-t-il encouragรฉ la dรฉlรฉgation et rรฉaffirmรฉ lโ€™engagement de toutes les structures de son dรฉpartement ร soutenir lโ€™ASVOVIG.

Pour rappel, lโ€™ASVOVIG a รฉtรฉ crรฉรฉe pour renforcer la rรฉsilience et garantir la dignitรฉ des veuves, orphelins et blessรฉs de guerre ร travers des programmes dโ€™autonomisation, des formations professionnelles et un accompagnement psychologique, socio-รฉducatif et รฉconomique.

DCRP/MSECU