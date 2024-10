𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐜𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐡𝐮𝐦𝐚𝐢𝐧 𝐚𝐮 𝐁𝐮𝐫𝐤𝐢𝐧𝐚 𝐅𝐚𝐬𝐨: 𝐥’𝐀𝐬𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥é𝐞 𝐥é𝐠𝐢𝐬𝐥𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐝𝐞 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐨𝐧𝐧𝐞 𝐬𝐨𝐧 𝐪𝐮𝐢𝐭𝐮𝐬 𝐚𝐮 𝐠𝐨𝐮𝐯𝐞𝐫𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐚 𝐦𝐢𝐬𝐞 𝐞𝐧 œ𝐮𝐯𝐫𝐞 𝐝𝐮 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐭 𝐲 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐟

𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐜𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐡𝐮𝐦𝐚𝐢𝐧 𝐚𝐮 𝐁𝐮𝐫𝐤𝐢𝐧𝐚 𝐠𝐚𝐬𝐨: 𝐥’𝐀𝐬𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥é𝐞 𝐥é𝐠𝐢𝐬𝐥𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐝𝐞 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐨𝐧𝐧𝐞 𝐬𝐨𝐧 𝐪𝐮𝐢𝐭𝐮𝐬 𝐚𝐮 𝐠𝐨𝐮𝐯𝐞𝐫𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐚 𝐦𝐢𝐬𝐞 𝐞𝐧 œ𝐮𝐯𝐫𝐞 𝐝𝐮 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐭 𝐲 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐟

A la suite de l’adoption de la Loi de finances rectificative de la Loi de finances initiale pour l’exĂŠcution du Budget de l’Etat, exercice 2024, les dĂŠputĂŠs de l’AssemblĂŠe lĂŠgislative de Transition (ALT), rĂŠunis en plĂŠnière, ce mardi 15 octobre, ont adoptĂŠ la seconde loi de leur ordre du jour, portant ratification d’un accord de financement signĂŠ le 26 septembre 2024 entre le Burkina Faso et l’Association internationale de dĂŠveloppement (IDA), pour le financement du projet de protection du capital humain (PPCH).

FinancĂŠ par la Banque mondiale Ă hauteur de plus de 60,807 milliards de F CFA, le Projet de protection du capital humain va permettre au gouvernement burkinabè d’amĂŠliorer l’accès aux soins et Ă l’éducation, selon le ministre de l’Economie et des Finances, Dr Aboubakar NACANABO.

Il permettra notamment de soutenir le Programme de soins de santĂŠ gratuits, les services hospitaliers, la vaccination de routine, mais aussi va favoriser l’accès Ă des services ĂŠducatifs indispensables, tels que l’organisation des examens et concours scolaires, y compris le baccalaurĂŠat, ainsi que la formation et le suivi pĂŠdagogique des enseignants.

𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐌𝐄đ