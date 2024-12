๐‚๐จ๐จ๐ฉรฉ๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐ฌ๐š๐ง๐ข๐ญ๐š๐ข๐ซ๐ž : ๐ฎ๐ง ๐ฉ๐š๐ซ๐ญ๐ž๐ง๐š๐ซ๐ข๐š๐ญ ๐ฌ๐ข๐ ๐งรฉ ๐ž๐ง๐ญ๐ซ๐ž ๐ฅ๐ž ๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญรจ๐ซ๐ž ๐๐ž ๐ฅ๐š ๐’๐š๐ง๐ญรฉ ๐ž๐ญ ๐ฅ๐š ๐‘รฉ๐ฉ๐ฎ๐›๐ฅ๐ข๐ช๐ฎ๐ž ๐ฉ๐จ๐ฉ๐ฎ๐ฅ๐š๐ข๐ซ๐ž ๐๐ž ๐‚๐ก๐ข๐งe

Le Secrรฉtaire gรฉnรฉral du Ministรจre de la Santรฉ, Dr Issa Ouรฉdraogo, a prรฉsidรฉ, ce mercredi, 04 dรฉcembre 2024, la cรฉrรฉmonie de signature de mรฉmorandum d’entente entre le Ministรจre de la Santรฉ, Shanghai CDC et l’Institut national des maladies parasitaires de Shanghaรฏ, ร Ouagadougou.

La signature de mรฉmorandum a concernรฉ deux structures du ministรจre de la Santรฉ du Burkina Faso et deux structures de la rรฉgion Shanghaรฏ de Chine.

Il s’est agi premiรจrement de la signature de mรฉmorandum entre le Secrรฉtariat permanent pour l’รฉlimination du paludisme (SP/palu) et l’Institut national des maladies parasitaires. Deuxiรจmement, la signature a concernรฉ l’Institut national de Santรฉ publique (INSP) et le Centre de contrรดle et de prรฉvention des maladies de la municipalitรฉ de Shanghaรฏ.

Au cours de cette signature, un important lot de matรฉriels mรฉdico-techniques, estimรฉ ร plus de 20 millions de francs CFA a รฉtรฉ remis au ministรจre de la Santรฉ. Ce don est essentiellement composรฉ de kits de dรฉpistage du VIH, de masques, de kits de protection individuelle, de tensiomรจtres, de glucomรจtres et des mรฉdicaments pour lutter contre certaines maladies.

Pour le Secrรฉtaire gรฉnรฉral, Dr Issa Ouรฉdraogo, ce mรฉmorandum va contribuer ร accรฉlรฉrer le processus de contrรดle et d’รฉlimination du paludisme au plan national, d’รฉchanger des expรฉriences antipaludiques et de transfรฉrer des รฉchanges de technologies appropriรฉs dans le domaine du contrรดle et de l’รฉlimination du paludisme.

Quant au vice-prรฉsident du comitรฉ permanent de l’Assemblรฉe populaire municipale de Shanghaรฏ, Chen Jing, il a soutenu que cette coopรฉration va permettre de mener des recherches conjointes sur le contrรดle et l’รฉlimination du paludisme. Elle va รฉgalement servir de boussole pour promouvoir la coopรฉration sud-sud, multilatรฉrale et trilatรฉrale tout en renforรงant les capacitรฉs ร travers les sรฉminaires et les cours de formation dans les deux pays. Ce qui, selon lui, permettra de favoriser le dรฉveloppement des ressources humaines.

En remerciant les acteurs chinois pour l’intรฉrรชt portรฉ au ministรจre de la Santรฉ, Dr Issa Ouรฉdraogo, a exhortรฉ les responsables des structures bรฉnรฉficiaires ร s’impliquer davantage pour une mise en ล“uvre effective de ces mรฉmorandums.

๐˜ฟ๐˜พ๐™๐™‹-๐™ˆ๐™Ž