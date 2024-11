Zondoma : L’orpailleur Souleymane Belem offre une mosquée à Séliguin

Gourcy, 21 nov. 2024 (AIB)-Après avoir offert des logements à des personnes âgées, l’orpailleur Souleymane Belem a remplacé la vieille mosquée en terre battue de Séliguin (Tougouma) par une plus moderne, avec de nombreuses commodités.

La communauté musulmane de la commune de Tougo a inauguré une nouvelle mosquée dans le quartier Séliguin. Offerte par Souleymane Bélem, opérateur économique et fils de la localité, la cérémonie d’inauguration a été présidée par le Cheick Boukari Ouédraogo de Taslima, en présence des autorités administratives, coutumières et religieuses.

Des participants venus de divers horizons du pays et de la sous-région ont partagé des moments de prière et de bénédictions, invoquant la paix, la cohésion et la stabilité sociale au Burkina Faso.

La mosquée, composée d’une salle de prière, d’un hall pour les cérémonies, d’un système d’éclairage et de ventilation, ainsi que de toilettes, est une réalisation de Souleymane Bélem, orpailleur installé à Batié, dans la région du Sud-Ouest.

Dans son intervention, le donateur a expliqué que ce geste répond à l’appel de sa communauté à l’ensemble des filles et fils de la localité. Il s’agit aussi pour lui de tenir une promesse qu’il s’était faite.

Après avoir construit des logements pour les personnes âgées, il a souhaité leur apporter un peu de confort dans l’accomplissement de leurs devoirs religieux.

Dans son sermon, le Cheick Boukari Ouédraogo a félicité la communauté musulmane de Séliguin pour son engagement dans la consolidation de la foi islamique.

Il a souligné l’importance de la mosquée, non seulement comme lieu de culte, mais aussi comme un espace de rassemblement, de solidarité, de paix et de concorde, tant au sein des familles que dans la communauté.

Il a exhorté les bénéficiaires à faire bon usage de cette infrastructure et a formulé des bénédictions pour le promoteur, espérant que sa dévotion et son esprit de compassion inspireront d’autres jeunes de la localité.

Pour l’Imam Amadou Bélem, venu de Doropo dans la région du Sud-Ouest, la mosquée baptisée « Hamad Yiri », en hommage au précurseur de l’islam dans la localité, a connu plusieurs transformations au fil des générations.

Aujourd’hui construite en matériaux durables et dotée de commodités modernes, elle était autrefois un simple alignement de pierres, remplacé plus tard par un hangar de fortune, puis par une bâtisse en terre battue.

L’Imam s’est dit satisfait de cette nouvelle phase dans l’évolution de cet héritage ancestral.

Ibrahim Ouédraogo, venu spécialement d’Abidjan pour l’occasion, a quant à lui abordé la situation sécuritaire au Burkina Faso.

Heureux de constater que son pays d’origine est loin des rumeurs alarmantes, il a prié Allah Tout-Puissant de bénir davantage le Président du Faso, son gouvernement, ainsi que les forces de défense et de sécurité, afin de garantir davantage de succès dans la reconquête du territoire national.

Agence d’Information du Burkina

AKI/ata