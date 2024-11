Burkina- Passoré-Promotion-Cohésion

Passoré/Journée des communautés : L’AMR célèbre le vivre ensemble intercommunautaires à Yako

Yako, 25 nov. 2024(AIB)-L’Association monde rural (AMR) avec l’appui financier du Projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel (PCRSS) a organisé le dimanche 24 novembre 2024 à Yako, la 2ème édition de la journée des communautés vivantes dans la commune de Yako pour magnifier le vivre ensemble.

Les Bobos-Mandarè, les Peuhls, les Moossés, les samos, les Senoufos, Gourmantchés, les Gouins, les Turkas, les Dagaras, les Lobis, les Personnes déplacées internes (PDI) et les Kourounba se sont retrouvées le dimanche 24 novembre 2024 sur le terrain de l’école Yako-Mixte pour célébrer la cohésion sociale et le vivre ensemble à travers une journée communautaire.

L’organisation de cette journée avec les différentes personnes vivant dans la commune de Yako rentre dans le cadre du renforcement de la résilience et de l’inclusion des communautés pour le renforcement de la cohésion sociale intercommunautaires.

Elle a été initiée par l’Association monde rural (AMR) basée à Gourcy, chef-lieu de la province du Zondoma dans la région du Nord.

Cette journée avait pour objectif de promouvoir la paix, la cohésion sociale et du vivre ensemble, en vue de renforcer davantage un développement harmonieux entre les communautés.

L’initiative visait également à tisser des liens de bon voisinage, de solidarité et de partage entre elles.

Au menu de la journée, les visiteurs composés des autorités administratives, coutumières, religieuses, militaires et paramilitaires ont assisté à des animations musicales, des danses et d’une visite des stands d’exposition de savoirs endogènes de chaque communauté représentée à Yako. Cela a été une occasion pour les autorités de découvrir les habitudes alimentaires de chaque communauté.

La foire d’exposition des mets locaux a mis en exergue les mets locaux de ces différentes communautés, à savoir le tô, le babenda, le djodjo, la soupe aux chenilles, le gonré, le lait naturel et la viande de chien.

Les représentants des communautés qui se sont succédé à la tribune ont véhiculé des messages de paix, de concorde et de cohésion sociale.

Ce rendez-vous a également permis aux populations de découvrir les richesses culturelles des communautés vivant dans cette commune située à environ 100 kilomètres de Ouagadougou.

A l’issue de la visite des stands, les autorités ont apprécié la tenue de la journée en faveur des communautés au regard des diversités culturelles qui été ont données à voir..

Le représentant du chef d’antenne du PRCSS, Yacouba Sawadogo a indiqué que l’objectif du projet est d’accompagner les PDI et les populations hôtes vulnérables par le renforcement de l’intégration et le brassage entre les différentes cultures.

A l’écouter, l’initiative de sa structure est d’améliorer la qualité des relations et le dialogue entre les populations grâce à la diversité culturelle.

Selon le coordonnateur provincial de l’AMR au Passoré, Paul Ramdé représentant le coordonnateur national de l’AMR, le vivre-ensemble et la cohésion sociale sont des valeurs à protéger en vue de magnifier et de préserver cette richesse culturelle à travers des messages de paix et de solidarité pour la stabilité du pays.

Le représentant de la communauté gourounssi, Joseph Zongo s’est réjoui de la tenue ladite journée qui favorise la promotion de la cohésion sociale.

« La journée a permis aux communautés de se rapprocher, d’échanger sur les valeurs de cohésion et de partage. » a déclaré M. Zongo.

En rappel, la journée des communautés à Yako se tient dans le cadre de l’exécution du PCRSS dans la région du Nord dont le facilitateur est l’Association monde rural.

Agence d’information du Burkina

ZES/NO/ATA