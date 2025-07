Burkina-Tuy-Formation-Examen-Lancement

Tuy/ Certificat de qualification professionnelle : 103 candidats à la conquête du diplôme en couture

Houndé, 1er juil. 2025 (AIB) – Le haut-commissaire de la province du Tuy, Issiaka Segda, a lancé, ce mardi, le début des épreuves du Certificat de qualification professionnelle (CQP), au Centre d’éducation et de promotion sociale (CEPS.

Au total, 103 candidats ( 97 filles et 6 garçons) , tous inscrits dans le métier de couturier, prennent part à la session de 2025 du Certificat de qualification professionnelle (CQP), dans la province du Tuy.

Répartis dans trois salles, les candidats ont débuté les épreuves ce mardi 1er juillet 2025 au Centre d’éducation et de promotion sociale (CEPS) de Houndé.

Les apprenants proviennent d’une dizaine de centres ou d’ateliers de formation professionnelle situés dans la province du Tuy.

En présence du président de la délégation spéciale communale de Houndé, Souleymane Dianda, et du directeur provincial de l’enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique du Tuy, Seydou Traoré, le haut-commissaire, Issiaka Segda , a encouragé les candidats et leur a prodigué des conseils, avant d’ouvrir la première enveloppe contenant l’épreuve de technologie d’atelier.

La session se déroulera du 1er au 8 juillet 2025.

Agence d’Information du Burkina

BEB/BBP