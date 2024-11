Dori : 96 heures de communion autour des valeurs culturelles endogènes

Dori, (AIB)-La mairie de Dori a organisé, du 21 au 24 novembre 2024, les Journées communales des communautés, animées par des activités sportives et culturelles, un panel, un défilé des communautés et une dégustation de mets locaux.

Ces journées, placées sous le thème « Culture et intégration des communautés pour la consolidation de la paix : contribution de la délégation spéciale », ont marqué une première dans la commune.

Les festivités ont débuté par un cross populaire civilo-militaire, une course cycliste féminine et un mini-marathon.

En plus de ces activités sportives, durant 96 heures, le chef-lieu de la région du Sahel a vibré au rythme des sonorités locales, avec des prestations artistiques, des défilés de communautés, des scènes de parenté à plaisanterie et une dégustation de mets du terroir.

Un panel a également été organisé pour réfléchir sur le rôle des activités culturelles et sportives comme moyens de résilience des populations et sur les dispositions à prendre pour le retour de la paix et de la cohésion sociale.

Le président de la délégation spéciale de Dori, M. Abrahamané Mandé, s’est dit satisfait des résultats obtenus par cette première édition.

Il a exhorté les populations de la région du Sahel à soutenir de telles initiatives pour construire et consolider un vivre-ensemble harmonieux.

Le gouverneur de la région du Sahel, le lieutenant-colonel Fabien Rodolphe Sorgho, représentant le ministre délégué chargé des Ressources animales, le Dr Amadou Dicko, patron de l’événement, a remercié les partenaires ainsi que les filles et fils de la région dont les efforts conjugués ont permis la tenue de cette première édition.

M. Sorgho a exprimé l’espoir que cette semaine communale des communautés contribue à l’ancrage des valeurs culturelles dans le quotidien des populations de la région du Sahel.

Agence d’information du Burkina

MAM/ata