Tapoa/Diapaga : un match de foot pour marquer la fin des activités de l’OSCEP

Diapaga, 28 juin 2025 (AIB)-La Circonscription d’éducation de base de Diapaga (CEB) a clôturé le samedi 28 juin à Diapaga, les activités de l’organisation du sport et de la culture de sa circonscription, par la finale de la coupe du Chef de la circonscription (CCEB) Diassibo François D’Assise Gnoula.

L’école centre A de Diapaga a connu une ambiance particulière en cet après-midi du 28 juin 2025. Pour cause, la finale de la 2e édition de la coupe du Chef de la circonscription, d’éducation de base de Diapaga.

Débuté le 19 mars 2025, cette compétition a connu son épilogue ce samedi 28 juin sur le terrain de l’école centre A. Les supporteurs sont sortis nombreux. L’affiche était alléchante. Elle a mis aux prises, les 2 meilleures équipes, sur les 12 en lice. L’école C croisait les crampons avec son homologue, de l’école G. Sur l’aire de jeu, les acteurs se sont passés du round d’observation pour aller au charbon.

Dès l’entame, l’équipe de l’école C grâce à des individualités, se montre menaçante. Mais c’était sans compter avec la combativité et la force de l’école G. C’est d’ailleurs l’équipe de l’école D qui ouvre le score à la 50e minute de jeu, suite à une erreur, d’appréciation du portier de l’équipe G. Elle doublera la mise à la 55e minute grâce au doublé de Paul Lompo. L’école G manque deux occasions nettes de but et ne parviendra pas à scorer jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre.

Pour son sacre, l’école D a reçu un jeu de maillots, le trophée, deux ballons et la somme de 15 000 frs. La finaliste, l’école G se console avec un jeu de maillots, un ballon et la somme de 10000 frs.

Pour le promoteur Diassibo François D’Assise Gnoula, « le grand vainqueur reste la jeunesse scolaire de Diapaga dans son ensemble. Au public, sorti nombreux, le CCEB l’a invité de rester toujours soudé et toujours solidaire surtout en cette période difficile de crise sécuritaire dans la province.

Le Parrain, le Commandant du 27e BIR de Diapaga, a traduit sa joie pour l’honneur qui lui est fait par la CEB, de parrainer l’activité. « La Jeunesse c’est l’avenir et nous ne pouvons pas refuser d’accompagner cette jeunesse et par ricochet, honorer toute la CEB de Diapaga. a-t-il laissé entendre.

La mi-temps de cette finale a été mise à profit pour distribuer les prix spéciaux au niveau des activités culturelles.

Agence d’information du Burkina

lbk/as/ata