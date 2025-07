Burkina-Bam-Montée-Couleurs-Nationales

Bam : Le haut-commissaire appelle à l’unité et à l’engagement républicain autour du drapeau national

Kongoussi, 1er juillet 2025 (AIB) – Le haut-commissaire de la province du Bam, Karim Ouédraogo, a exhorté ce mardi matin, les corps constitués et les populations du Bam à rester unis et mobilisés autour des idéaux de paix, de justice et de développement, à l’occasion de la montée mensuelle du drapeau national organisée à la Direction provinciale de l’Education préscolaire, primaire et non formelle (DPEPPNF).

La cérémonie de montée du drapeau national a été marquée par l’exécution de l’hymne national en langue mooré, en guise de promotion des langues nationales et de valorisation de la diversité culturelle du Burkina Faso.

Dans son message, le haut-commissaire, Karim Ouédraogo, a salué l’engagement des corps constitués et des agents de l’État déconcentré, qu’il a félicités pour leur esprit républicain en soulignant la portée patriotique et civique du geste qu’ils ont accompli.

« La montée des couleurs est un appel à l’unité d’action, à la responsabilité collective et à la loyauté dans le service public », a-t-il rappelé, avant d’ajouter : « C’est dans la solidarité et la discipline que nous bâtirons un Bam fort, résilient et solidaire ».

M. Ouédraogo a également rendu un vibrant hommage aux acteurs du système éducatif, au moment où l’année scolaire s’achève en saluant leur persévérance dans un contexte sécuritaire et humanitaire difficile.

« Grâce à vous, des graines de savoir, de curiosité et de citoyenneté ont été semées », a-t-il dit.

En rappel, Le haut-commissariat de Kongoussi a instauré début 2025, une montée tournante du drapeau national dans les administrations et établissements scolaires de la province, en vue de renforcer l’attachement aux symboles de la nation et de magnifier le travail des agents publics.

L’étape de ce 1er juillet intervient après celle de du lycée provincial et de la direction provinciale de la police nationale du Bam.

Agence d’informatique du Burkina

AR/BBP