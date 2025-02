Burkina/Zondoma-Buud-Possoum

Zondoma/Buud-Poussoum: La famille royale de Gourcy prône l’entente et le pardon entre ses membres

Gourcy, 31 janv. 2025 (AIB) – La famille royale de Gourcy a présenté ses vœux de nouvel an à sa Majesté Naaba Baongo, chef de Gourcy, le jeudi 30 janvier 2025. Don de présents et des bénédictions ont marqué la cérémonie au Palais Royal de Gourcy.

Comme le veut la tradition, des bottes de mil et des sommes d’argent ont constitué l’essentiel des cadeaux offerts au chef de Gourcy à l’occasion du Buud-poussoum, tenu ce jeudi 30 janvier 2025 à Gourcy. Au nom du doyen de la famille « Warma », El hadj Karim Ouédraogo a présenté ses vœux de santé, de longévité et bon règne à Naaba Baongo.

« Je demande à toute la famille de taire les divergences et de s’unir autour du chef dans un esprit de pardon et de tolérance » a-t-il indiqué avant de souhaiter une année de paix et de succès à toute la population.

Pour sa part, Naaba Baongo a invité la famille à faire de 2025 une année où régnera une bonne entente entre les « Warma ». Il a par ailleurs salué l’intérêt que les jeunes accordent à la tradition à travers leur mobilisation lors des événements culturels qui réunissent la famille à l’image du « Buud-poussoum ».

« Faisons en sorte que l’éducation que nous donnons aux enfants prenne en compte les valeurs comme l’amour fraternel, le pardon, mais aussi le patriotisme », a indiqué Naaba Baongo. En tant que « Tanpsoba » (guerriers), chacun de nous doit s’impliquer d’une façon ou d’une autre à la lutte contre l’insécurité dont souffre notre le pays actuellement, a-t-il ajouté.

Et de conclure en indiquant que cette, année, l’argent collecté pendant la cérémonie servira à réhabiliter la place Naaba Warma, du nom du premier chef de Gourcy à qui il faut rendre hommage.

Il faut noter que cette cérémonie précède généralement le Na-poussoum ouvert à toute la population.

Agence d’Information du Burkina

AK/dnk/ata