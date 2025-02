Djibo : Organisation d’un match de gala pour magnifier la cohésion sociale

Djibo, (AIB)-Le samedi 1er février 2025, le terrain militaire de Djibo a accueilli un match de gala très attendu, opposant les fonctionnaires aux jeunes de la ville. Cette rencontre, initiée par le Haut-Commissaire de la province du Soum, Wilfried Tougma, s’inscrit dans une démarche visant à renforcer la cohésion sociale et à promouvoir le vivre-ensemble entre les différentes composantes de la région.

Le match, marqué par un fair-play exemplaire des deux équipes, s’est terminé sur un score nul à la fin du temps réglementaire. C’est finalement lors de la séance de tirs au but que l’équipe des fonctionnaires a pris l’avantage, remportant ainsi la victoire. Toutefois, au-delà du résultat sportif, l’événement a permis à la population de se rassembler dans une ambiance conviviale et détendue.

Le Haut-Commissaire Wilfried Tougma a même participé activement au match, jouant aux côtés des jeunes pendant une dizaine de minutes et réalisant le premier tir au but, soulignant ainsi son engagement en faveur de l’unité et de la solidarité.

Ce match symbolise le renouveau du sport collectif à Djibo, avec la promesse de futurs événements destinés à rassembler la communauté autour des valeurs de paix et d’harmonie.

Une belle soirée placée sous le signe de la convivialité et de la cohésion à Djibo !

