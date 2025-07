AES-Conférence-Internationale-Financement-Développement

AES/Coopération internationale : Les trois pays défendent une position commune sur le financement du développement à Séville

Ouagadougou, 2 juil. 2025 (AIB)- Les pays de la Confédération des États du Sahel (AES) participent à la 4e Conférence internationale sur le financement du développent qui se tient au palais des expositions et des Congrès FIBES de Séville, en Espagne, du 30 juin au 3 juillet 2025. Au cours de cette conférence, les trois pays s’engagent à défendre les intérêts communs des peuples de l’AES.

Les pays de la Confédération des États du Sahel parlent d’une seule voix lors de la 4e Conférence internationale sur le financement du développement à Séville en Espagne.

La participation des trois pays traduit leur engagement commun à défendre les intérêts des populations de l’AES et le multilatéralisme.

Le Premier Ministre malien, Abdoulaye Maïga, a livré le message plein de sens de la Confédération à la communauté internationale. Un discours qui était articulé autour de la vision des pères fondateurs de l’AES.

Les ministres des Affaires étrangères du Bukina Faso, du Mali et du Niger ainsi que les ministres maliens en charge de l’économie et de l’environnement ont participé à des tables rondes et événements spéciaux et parallèles au cours desquels ils ont largement défendu la position commune de la Confédération des États du Sahel.

