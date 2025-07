BURKINA-SITUATION-REGION-SAHEL-ÉCHANGE-GOUVERNEUR-FORCES-VIVES

Situation de la région du Sahel : Le gouverneur en conclave avec les forces vives à Dori

Dori, 1er juillet 2025 (AIB)-Le gouverneur de la région du Sahel Abdoul Karim Zongo était en conclave le lundi 30 juin 2025 à Dori, avec les forces vives régionales sur des sujets majeures comme la problématique de la gestion du carburant, les difficultés d’approvisionnement en eau potable et la réouverture à la circulation de la route nationale n°3.

Dans sa déclaration liminaire, le gouverneur a affirmé que la rencontre revêt à ses yeux une importance capitale, car elle constitue un cadre d’échange franc et inclusif autour des préoccupations réelles de la région et de formulation de suggestions constructives pour le bien-être des populations.

A l’écouter cette rencontre intervient dans un contexte où la région Sahel a besoin d’un sursaut collectif, une synergie d’action et un engagement patriotique sans faille pour la reconquête du territoire national, le retour des populations dans certaines localités et le renforcement de l’activité économique.

Il s’est dit ouvert aux propositions constructives, aux critiques objectives et aux initiatives porteuses de paix, du vivre ensemble harmonieux et du développement humain durable des populations de la région du Sahel.

M. Zongo a rendu un hommage appuyé aux Forces de défense et sécurité (FDS) et aux volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et à l’ensemble des acteurs qui se battent quotidiennement pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et le développement.

Il a aussi exhorté les participants à s’approprier des initiatives du gouvernement comme Faso Mêbo et l’actionnariat populaire pour l’entrepreneuriat communautaire.

Au cours des échanges, les préoccupations des forces vives ont porté surtout sur l’incivisme sur certains axes de la ville de Dori, la problématique de la gestion du carburant, le contrôle des prix des denrées alimentaires et des produits de grande consommation, les difficultés d’approvisionnement en eau potable et la réouverture à la circulation de la route nationale n°3.

A toutes ces préoccupations, le gouverneur de la région du Sahel, les responsables des services techniques et ceux des FDS ont apporté des réponses satisfaisantes.

La résolution de certains problèmes passe nécessairement par la collaboration et la dénonciation, car une seule main ne peut pas ramasser de la farine, ont-ils reconnu.

Les forces vives ont positivement apprécié la tenue de cette première rencontre sous le magistère du gouverneur Abdoul Karim Zongo.

Amadou Dicko, responsable à la communication de l’association Burkina Rempart, a indiqué que les forces vives ont proposé l’amélioration du format de la rencontre en associant des participants des communes afin qu’ils donnent leur lecture de la situation et apportent leur contribution pour la résolution de la crise.

Agence d’information du Burkina

