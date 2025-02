Burkina/Ganzourgou/Sport-Loisirs

Première édition des 48 heures récréatives : un souffle de cohésion sociale entre travailleurs de Zorgho

Zorgho, 1er fév. 2025, (AIB)- Les travailleurs du secteur public et privé de Zorgho ont pris part ce samedi, au lancement de la première édition des 48 heures récréatives, une initiative destinée à renforcer la cohésion sociale et à lutter contre le stress au travail.

Le sport et les activités récréatives jouent un rôle important dans la gestion du stress et le renforcement de la cohésion sociale. C’est dans cette logique que l’instituteur Wendkuni Dieudonné Bigtogo, officiant à l’école de Souka dans la Circonscription d’éducation de base de Zorgho, a initié les « 48 heures récréatives des travailleurs de la fonction publique et du secteur privé de Zorgho. »

Le top départ a été donné avec un cross populaire, réunissant plusieurs dizaines de participants avec la présence particulière de la haut-commissaire, Aminata Sorgho/ Gouba et du Président de la délégation spéciale communale (PDS), Valentin Badolo. Partis du haut-commissariat, les coureurs ont bouclé leur parcours de plus de 4 km par une séance collective d’aérobic. Ce moment sportif et convivial a marqué le lancement officiel de ces festivités.

Dans l’enceinte du Jardin du maire, un programme varié a été mis en place, allant des compétitions de pétanque, ludo et waré à une rue marchande animée toute la journée. Les soirées orchestrales, avec des prestations d’artistes locaux, vont égayer les participants jusque tard dans la nuit.

« Ces 48 heures visent à offrir une parenthèse de détente aux travailleurs, à les rapprocher et à cultiver un esprit de collaboration au-delà des bureaux », a expliqué l’initiateur de l’événement, Wendkuni Dieudonné Bigtogo.

La journée de dimanche sera marquée par une collecte de sang au profit des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP). Ce geste solidaire s’inscrit dans le contexte sécuritaire actuel, renforçant l’importance du vivre-ensemble et de l’entraide.

Le PDS, Valentin Badolo, a félicité l’initiateur qui a pensé à offrir un moment de récréation aux travailleurs. Il a souhaité que l’ensemble des activités programmées se déroulent paisiblement.

Pour le parrain de l’édition, Mahamoudou Kaboré, cette initiative est d’une grande importance. « Nous travaillons souvent ensemble sans nous connaître véritablement. Ces moments sont une occasion précieuse de créer des liens. » a-t-il dit.

Selon la patronne de l’événement, Mme Aminata Sorgho/Gouba, ces 48 heures récréatives, apportent un souffle de fraîcheur aux travailleurs tout en renforçant la cohésion sociale, un pilier essentiel dans le contexte national actuel. « Elles vont nous permettre de nous déconnecter un peu avec notre quotidien du bureau pour nous déstresser et renforcer la cohésion sociale, le vivre ensemble. » a-t-elle dit.

Face à l’engouement et à la mobilisation autour de cette première édition, Wendkuni Dieudonné Bigtogo ambitionne d’inscrire les « 48 heures récréatives » dans le calendrier annuel des grands événements de Zorgho.

Il a salué la mobilisation des travailleurs et a remercié les autorités locales et l’ensemble des partenaires qui ont soutenu l’initiative.

Agence d’information du Burkina

MS/DN