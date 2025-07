Burkina-Compagnie-Aérienne

Une nouvelle dans le ciel burkinabè

Ouagadougou, 2 juil. 2025 (AIB)-La compagnie aérienne Africa World Airlines (AWA) a lancé, mardi dans la capitale burkinabè, sa ligne Ouagadougou–Accra, avec trois vols hebdomadaires prévus entre les deux capitales, rapporte le média en ligne Burkina 24.

« J’ai une grande passion pour le développement et l’intégration de l’Afrique. Mes attentes sont que cette compagnie joue un rôle important dans cette intégration. J’espère qu’avec elle, nous pourrons renforcer les liens entre ces deux pays », a indiqué le fondateur d’AWA, roi de l’État d’Asogli, Togbe Afede XIV.

Selon lui, l’arrivée de cette compagnie est une manière concrète de renforcer la coopération entre Ouagadougou et Accra.

Il a également annoncé une future collaboration énergétique entre le Burkina Faso et le Ghana.

Le ministre ghanéen en charge des Routes, Kwame Governs Agbodza, a souligné l’importance de cette collaboration.

« Je suis ici en tant que représentant du gouvernement du Ghana. C’est un témoignage des relations qui existent entre le Burkina Faso et le Ghana. Cela prouve également que l’Afrique a des entrepreneurs qui se battent pour le développement du continent.

Imaginez si nous arrivions à créer une collaboration entre les entrepreneurs du Burkina et du Ghana : il y aurait une bonne synergie d’actions et un développement pour les deux pays », a-t-il déclaré.

« L’inauguration de cette nouvelle ligne est le fruit d’un processus d’affirmation de la volonté des plus hautes autorités de nos États respectifs. Cette inauguration marque une étape importante pour le développement du transport aérien dans notre sous-région. Je reste convaincu qu’Africa World Airlines saura contribuer à la dynamisation de notre réseau aérien et au renforcement économique et touristique des deux États », a indiqué le représentant du directeur général de l’Aviation civile burkinabè, Karim Tapsoba.

Africa World Airlines détient actuellement 55 % du marché domestique ghanéen. Les premiers vols directs entre Ouagadougou et Accra sont prévus sans escale. Les départs sont annoncés à 10h, avec une arrivée à 11h30, incluant une marge de 20 minutes pour d’éventuels ajustements techniques.

Agence d’Information du Burkina

DNK/ata

Source : burkina24.