Ziro (Centre-ouest): La gestion communale au menu de la première session 2025 de la délégation spéciale

Sapouy, le 11 avril 2025 (AIB) – La première session ordinaire 2025 de la délégation spéciale de la commune de Sapouy s’est tenue ce vendredi, dans la salle de réunion de la mairie et a permis d’évoquer des questions liées à la gestion communale, a constaté l’AIB.

La rencontre qui s’est tenue en présence des membres de la délégation spéciale, a porté sur plusieurs points dont celui relatif au compte administratif et de gestion, exercice 2024.

À l’ordre du jour, figuraient également, la lecture et l’amendement des procès-verbaux de la 4e session ordinaire de 2024 et de la 1re session extraordinaire de 2025.

Les membres de la délégation spéciale ont aussi délibéré sur diverses questions d’intérêt communal avant de procéder à l’examen et à l’adoption du premier budget rectificatif de l’année 2025.

En outre, les participants ont procédé à l’élection des présidents de commissions de la délégation spéciale pour remplacer ceux qui ont quitté leurs fonctions.

Enfin, le Président de la délégation spéciale (PDS) a présenté son rapport spécial sur la gestion 2024, avant que les échanges ne se poursuivent dans la rubrique des divers.

Cette session marque une étape dans la dynamique de gouvernance locale à Sapouy, avec en ligne de mire une meilleure planification et un suivi rigoureux de la gestion communale.

