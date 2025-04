Burkina/Gnagna-Ressortissants-Don-PDI

Gnagna : Les Associations de la province offrent des vivres et non vivres, d’une valeur de 15 millions FCFA aux PDI

Ouagadougou, le 11 avr. 25 (AIB) – Les Associations des ressortissants de la province de la Gnagna ont mobilisés vendredi à Ouagadougou des vivres et non vivres, composés de 50 tonnes de maïs ainsi que du matériel divers dont des nattes, des vêtements, des bouilloires, des torches, des ustensiles de cuisine et des fournitures scolaires d’une valeur de 15 millions FCFA au profit des personnes déplacées internes (PDI) de la localité.

« Face à cette situation de détresse des Personnes déplacées internes (PDI), et en accompagnement des énormes efforts consenti par l’Etat et ses Partenaires », les Associations des ressortissants des sept (7) Communes de la Gnagna ont lancé un appel à contribution pour leur exprimer leur solidarité », a déclaré le président de la coordination des associations des ressortissants des communes de la province du Gnagna, Timbeni Lankoande.

Cette collecte a permis de récolter des contributions en espèces et en nature d’une valeur totale de plus de quinze millions FCFA. Ces fonds ont permis d’acquérir 50 tonnes de maïs ainsi que du matériel divers notamment des nattes, des vêtements, des bouilloires, des torches, des ustensiles de cuisine et des fournitures scolaires au profit des PDI de la province, a-t-il laissé entendre.

Selon M. Lankoandé, les personnes déplacés internes de la province vivent dans une situation de précarité marquée par le manque de vivres, de logements, l’inaccessibilité à l’eau potable et à l’assainissement et aux soins. Ce don a été fait pour apaiser les souffrances des PDI de la province, a-t-il ajouté.

Il a remercié l’ensemble des filles et fils, ainsi que les amis de la province, du pays et de la diaspora pour cet élan de solidarité. Il les a invités à maintenir et renforcer cet esprit en faveur des personnes déplacées internes. Le président des associations des ressortissants de la province a également remercié la SONAGESS qui leur a permis d’acquérir les vivres à un prix subventionné.

Le représentant du haut-commissaire de la province de la Gnagna, Abdourazac Gansoré, a traduit sa reconnaissance pour cette initiative développée par les fils et filles de la province pour accompagner la riposte humanitaire en vue de soulager les personnes déplacées internes, les veuves et les orphelins de la province de la Gnagna.

La représentante des PDI, Madeleine Lankoande, a remercié les différents donateurs et ressortissants de la Gnagna, résidant à Ouagadougou et à l’étranger qui ont bien voulu se mobiliser pour soulager les souffrances des personnes déplacées internes.

Elle demande à toute la population de soutenir le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, dans la reconquête du territoire national afin que le pays retrouve sa paix d’antan.

Agence d’information du Burkina

