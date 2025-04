Burkina-Comoé-SOSUCO-Assemblée-Générale.

Comoé : La SN SOSUCO tient sa première assemblée générale

Banfora, 9 avr. 2025 (AIB) – La Société sucrière de la Comoé (SN SOSUCO) a tenu sa première Assemblée générale le lundi 7 avril 2025, sous l’égide de son Directeur général, Djakaridja Hema Ouatarra. Cet évènement visait à présenter la situation de la société nationale du sucre.

Le Directeur général (DG) de la SOSUCO, Djakaridja Hema Ouatarra, a rappelé l’objectif de cette Assemblée générale visant à présenter la situation de ladite société et d’établir une relation de confiance entre la structure et la population.

Il a fait le point sur le contexte dans lequel, la campagne 2024-2025 a démarrée. Et d’expliquer que depuis la dénonciation de la convention entre l’Etat du Burkina Faso et l’actionnaire majoritaire et les démarches entreprises pour le rachat effectif des actions de celui-ci, la SN SOSUCO a traversé une situation difficile.

Cette situation s’est matérialisée, selon lui, par une accumulation des dettes (Banques, Etat, Fournisseurs) à hauteur de 11 milliards 79 millions de FCFA, la résistance des banques à octroyer des crédits de campagne à hauteur de 4 milliards de FCFA, le crédit en sucre de 2023 des professionnels de sucre qui doit être livré en priorité sur la quantité restante et la production de campagne 2024-2025.

Au nombre des difficultés figurent également, le manque et la vétusté des équipements pour l’irrigation des champs, de l’usine et du parc automobile, le manque de ressource pour faire face au paiement des salaires et du carburant.

Il ressort que la relance pour l’acquisition des pièces de rechange a véritablement commencé dans le mois d’aout après la prise de fonction le 24 juillet 2024 de l’actuel DG.

La procédure de ces acquisitions, a poursuivi M. Ouattara, s’est faite par des négociations avec les prestataires et l’ingénierie de tous les acteurs de la SN SOSUCO à travailler avec les moyens endogènes.

A entendre le DG, c’est ce qui a permis de lancer la campagne 2024-2025, le 27 décembre 2024 avec deux mois de retard, a expliqué le directeur général de la société nationale du sucre.

M. Ouattara a indiqué que cette société a connu une dégradation très considérable au fil du temps tant au niveau de l’usine que dans les champs.

250 ha de moins sur 400 ha exploités, ce qui a causé un rendement faible et le crédit de la campagne précédente en sucre est de 5 650 tonnes pour de l’argent déjà récupéré avec le protocole de 2023-2024.

« En fin 2024, nous avons pu libérer 1 164 tonnes. A la date du 4 avril 2025, cette dette est entièrement épongée pour commencer à satisfaire le protocole de 2025. Pour les dettes, nous avons pu rembourser 7 milliards de FCFA pour les banques et 4 milliards de FCFA pour les prestataires », a-t-il ajouté.

Le premier responsable de la SN SOSUCO a lancé un appel à tous les travailleurs de l’usine à redoubler d’effort, de résilience et de courage pour qu’ensemble ils Spuissent terminer cette campagne malgré les difficultés que traverse l’entreprise.

Il a également demandé à chacun et à chacune de contribuer pour le bienêtre de l’usine tout en rassurant que sa porte reste toujours ouverte.

Il a exprimé toute sa gratitude à l’endroit du gouvernement pour son accompagnement dès les premières heures qui a permis de faire face aux arriérés de salaire et l’acquisition de certaines pièces de rechange. Aussi, la dotation en matériel agricole qui a permis de renforcer notre parc.

« Je travaille à la SN SOSUCO depuis plus de dix ans. Nous n’avons jamais eu l’occasion de nous exprimer devant un directeur général mais aujourd’hui nous l’avons eu et nous saluons cette belle initiative du DG. Nous souhaitons que cela puisse continuer pour la bonne marche de cette société », s’est réjoui un employeur de la SN SOSUCO.

Agence d’information du Burkina

