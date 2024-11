Burkina-Ouahigouya-Décentralisation

Vie des Régions : des acteurs communautaires discutent des mécanismes endogènes favorisants la paix et la cohésion sociale

Ouahigouya, 23 nov. 2024 (AIB)- Dans le cadre de la mise en œuvre du programme Décentralisation et participation citoyenne, le Conseil régional du Nord a organisé ce vendredi 22 novembre au siège de l’institution, une journée de promotion de la paix et de la cohésion sociale, où plusieurs acteurs venus des 4 provinces de la région ont échangé sur la problématique, sous la présidence du Président de la délégation spéciale régionale Issouf Ouédraogo.

Conscient de l’importance des mécanismes endogènes dans la résolution des conflits, le Conseil régional du Nord, avec l’appui de son partenaire le Laboratoire citoyenneté a organisé une rencontre d’échanges sur l’utilisation des valeurs endogènes dans la résolution des conflits. La session d’échanges a été présidée par le 2ème vice-président de la délégation spéciale régionale du Nord Naaba Koutou.

Pour l’autorité, la tenue de l’activité participe à la mise en œuvre du pilier 4 du Plan d’actions pour la stabilisation et le développement de la transition qui est « d’œuvrer à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale ». Au cours de la rencontre, la centaine de participants venue du Loroum, du Passoré Zondoma et du Yatenga ont eu droit à des communications sur les enjeux de la paix et de la cohésion sociale dans le développement local et les différents conflits recensés dans la région du Nord.

Les valeurs utilisées pour la prévention et la gestion des conflits et leurs avantages ont alimenté les échanges qui ont abouti à des prises de recommandations et résolutions des participants.

Agence d’Information du Burkina

PN/as/ata