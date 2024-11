Maroc : L’ancienne ministre de la Santé, Pr Léonie Claudine Lougué/Sorgho, élue membre de l’Académie africaine des sciences de la santé

Dakhla, 24 nov. 2024 (AIB) -L’ancienne ministre de la Santé et ancienne doyenne de l’Unité de formation et de recherche (UFR) en Sciences de la Santé (SDS) de l’université Joseph Ki-Zerbo, Pr Léonie Claudine Lougué/Sorgho, a été élue hier samedi à Dakhla, au Maroc, membre de l’Académie africaine des sciences de la santé, dont le lancement a eu lieu le même jour, a constaté l’envoyé spécial de l’AIB.

« C’est le Burkina et le peuple burkinabè qui sont honorés à travers ma modeste personne dans la mise en place de cette Académie qui va promouvoir la coopération Sud-Sud », en matière de santé, a indiqué Pr Léonie Claudine Lougué/Sorgho au micro de l’AIB.

Mme Lougué, professeure titulaire en radiologie et imagerie médicale, admise à la retraite en 2024, a souligné que, dans le cadre de cette Académie, le Burkina continuera de bénéficier de l’accompagnement du Maroc en matière de formation et de recherche. Elle a également affirmé que le Burkina compte occuper la place qui lui revient dans cette institution.

« C’est une Académie qui promeut la coopération Sud-Sud en matière de soins, de formation et de recherche associée à l’innovation. Après le lancement, une feuille de route sera établie, et chacun jouera sa partition pour la coopération Sud-Sud souhaitée par le Roi Mohammed VI ainsi que par toutes les grandes personnalités qu’il a mises en avant pour la recherche et la santé », a déclaré Pr Léonie Claudine Lougué/Sorgho.

Le vice-président chargé de la recherche et de la coopération internationale de l’université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou, Pr Adama Sanou, chirurgien, s’est réjoui de cette élection.

« Nous pensons qu’elle pourra plaider auprès de nos autorités locales pour que le Burkina participe activement. Ce qui est intéressant dans cette Académie, c’est qu’elle permettra de promouvoir la formation locale grâce à des bourses d’études déjà existantes mais susceptibles d’être encore améliorées. L’Académie favorisera également les échanges d’expériences dans le domaine des sciences de la santé », a-t-il affirmé.

Le Pr Adama Sanou a salué la vision globale de l’Académie, qui porte sur « l’intégration africaine pour régler les problèmes des populations africaines par les Africains ».

Il a ajouté : « L’initiative des plus hautes autorités marocaines est à saluer, et nous espérons que cela encouragera davantage d’investissements de notre pays dans les sciences et la santé. »

L’Académie africaine des sciences de la santé comprend une trentaine de membres et est présidée par le président de l’Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé, Pr Mohamed Adnaoui.

Agence d’information du Burkina

Wurotèda Ibrahima SANOU

Envoyé spécial à Dakhla (Maroc).