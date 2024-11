Burkina-Est-Tapoa-Crise-Projet-Résilience

Burkina/Tapoa : Le bilan à mi-parcours du projet de résilience des populations face aux crises, passé à la loupe

Diapaga, 22 nov. 2024 (AIB)-Le Programme Children Believe-EE/SIM Tapoa dans le cadre des activités de parrainage des enfants en difficulté, a organisé le Jeudi 22 novembre 2024 à Diapaga, un atelier de présentation des résultats à mi-parcours du Projet de renforcement de la résilience des populations face aux crises sécuritaires et sanitaires.

L’objectif de cet atelier était de présenter aux partenaires de mise en œuvre du projet, les résultats à mi-parcours du programme de parrainage et de recueillir leur contribution pour l’élaboration du plan d’action 2025-2026.

Pour le Coordonnateur terrain du Programme EE/SIM Children Believe Limaba Tankoano, il s’agit d’assurer la recevabilité à travers la présentation des résultats engrangés à mi-parcours, recueillir les commentaires et contributions des parties prenantes afin d’améliorer les activités pertinentes en vue de la mise en œuvre opérationnelle du plan d’action 2025-2026. A l’ouverture de la cérémonie, Soali Ouali représentant le préfet PDS de Diapaga, a déclaré que ce projet vient à point nommé, car devant permettre aux enfants de poursuivre leur scolarité dans des conditions acceptables en renforçant la résilience des enfants, des familles et des communautés dans la Tapoa.

Financé à hauteur de 76 766 605 F, 721 enfants ont été parrainés. Il ressort du bilan que 65 760 605f ont permis d’exécuter les activités à mi-parcours du projet, soit un taux d’absorption de 85,28% à la date du 21 novembre 2024.

Au nombre des activités, on note entre autres le soutien à la scolarisation de 102 enfants pour les frais de scolarité, le soutien d’une journée d’excellence avec 14 prix spéciaux, 6 vélos aux meilleurs élèves et 2 tablettes pour les 2 meilleurs professeurs d’école. La dotation de 15 kits aux enfants en formation professionnelle pour leur installation (machine à coudre, métier à tisser, caisse à outils pour mécanique).

Sur le plan sanitaire, 120 enfants ont été pris en charge, 252 élèves déplacés internes ont reçu chacun 25kg de riz. Dans sa contribution à développer les activités génératrices de revenus des femmes, et le renforcement de la résilience des communautés, une distribution gratuite de farine enrichie suivi du dépistage de 250 enfants malnutris a été effective.

En plus de ces dons, 17 ménages ont bénéficié d’éclairage solaire. Dans le cadre de la participation à l’éveil des consciences et l’éducation en situation d’urgence, 100 postes radios ont été distribués afin de permettre aux enfants de suivre les émissions éducatives.

Sur le plan des soutiens toujours, 140 ménages PDI ont reçu chacun un sac de 50kg de maïs, 100 femmes ont été formées à la préparation de la bouillie enrichie. Dans le cadre du renforcement des compétences des bénéficiaires, un jardin communautaire a été créé pour la production des légumes au profit de 30 femmes PDI.

Des petits ruminants et de la volaille ont été distribués aux jeunes pour leur permettre de pratiquer l’agriculture et de penser à l’entreprenariat communautaire.

Ont pris part à la rencontre, les parties prenantes dont la santé, l’éducation, le service humanitaire, l’administration générale, les APE et AME.

Agence d’information du Burkina

LB/AS/ATA