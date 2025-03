Burkina-CJ.AES-Vente-Prix-Réduit

Vente de riz à prix réduit : Le CJ-AES salue l’initiative et invite au respect des conditions

Ouagadougou, 10 mars 2025 (AIB) – Le Conseil de la jeunesse de l’AES (CJ-AES) /Burkina a félicité lundi le gouvernement pour l’institution d’une opération spéciale de « vente sur camion de riz en sac de 30 kg », estimant qu’elle va contribuer à la sécurité alimentaire et ce faisant en appelle au respect des mesures mises en place pour garantir son succès, dans une note parvenue lundi à l’AIB.

« Le Conseil des Jeunes de l’Alliance des États du Sahel (CJ.AES) tient à exprimer sa sincère gratitude envers le gouvernement burkinabé et la Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire (SONAGESS) pour cette initiative remarquable qui permettra à de nombreuses familles burkinabè de bénéficier de la vente de riz à prix réduit », a indiqué la note.

En vue de lutter contre la hausse des produits de grande consommation, la SONAGESS a mis au profit des populations du 10 au 30 mars, des sacs de 30 kg de riz à 10 000FCFA l’unité.

Cette action, en réponse à l’augmentation des prix des denrées alimentaires, est la preuve de l’engagement du gouvernement envers la population, en particulier les jeunes et les familles vulnérables qui sont directement impactées par les difficultés économiques, précise le document.

A ce titre, le « CJ.AES remercie la SONAGESS pour sa proactivité et son dévouement dans la gestion des stocks alimentaires, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire et au bien-être des citoyens ».

Selon le CJ.AES, cette mesure, qui touche directement les besoins fondamentaux de la population, montre une fois de plus l’importance du leadership responsable du gouvernement burkinabé dans la résolution des défis auxquels le pays est confronté.

Aussi, « nous encourageons tous les citoyens à profiter de cette opportunité tout en respectant les conditions mises en place pour garantir que cette initiative profite à un maximum de personnes », a-t-il exhorté.

Agence d’information du Burkina

DNK/yos/ata