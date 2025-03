Prise en charge diligente des blessés en opération : un hôpital mobile ultramoderne de campagne au profit du ministère de la Défense

(Ouagadougou, 11 mars 2025). Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a procédé ce mardi en fin de matinée à la remise d’un hôpital mobile ultramoderne de campagne au ministère de la Défense et des Anciens Combattants.

« Je vous remets officiellement les clés de cet hôpital mobile de campagne. La tendance sera désormais cela. Le temps d’évacuer souvent certains blessés, on les perd en route. Il s’agit donc de faire en sorte d’avoir des hôpitaux assez modernes à l’avant pour soutenir les troupes. Faites-en bon usage ! », souligne le Chef de l’État en remettant les clés au ministre chargé de la Défense, le Général de Brigade Célestin SIMPORÉ.

Composé de deux véhicules, cet hôpital ultramoderne de campagne avec une autonomie de huit (08) heures, est destiné à la prise en charge diligente des éléments des forces combattantes blessés en opération dans les zones accessibles.

« Il y a le véhicule imagerie qui permet de faire tout le diagnostic en passant par le scanner, la radiographie et le laboratoire (…) et le deuxième véhicule, salle opératoire qui est aménagé pour réaliser des opérations chirurgicales », précise le médecin Commandant, Daouda SAWADOGO.

S’approcher du front pour une prise en charge rapide et efficace des blessés

« C’est un hôpital qui est conçu pour être déployé normalement au plus près des troupes en opération dans les zones les plus sûres pour pouvoir assurer une prise en charge médicale immédiate en attendant l’évacuation vers le niveau central », ajoute-t-il.

A côté de la prise en charge médicale des éléments des forces combattantes blessés, cet hôpital mobile de campagne a un impact psychologique sur les soldats au front.

« Le Chef de l’État a voulu témoigner aux troupes en opération qu’il suit de près tout ce qui se passe et à travers ce geste, il s’agit de permettre à l’équipe de santé d’être plus près des Hommes et faire des prises en charge pour leur permettre d’avoir le moral et continuer les opérations », souligne le médecin Commandant.

Ce dispositif hospitalier est accompagné d’un lot de quatre-vingt (80) lits d’hospitalisation pliables. Selon Dr Daouda SAWADOGO, cet hôpital mobile de campagne peut également être déployé pour appuyer un centre hospitalier pour certains services urgents.

Direction de la Communication de la Présidence du Faso