Burkina : Des acteurs de l’éducation et de la formation évaluent les politiques publiques de leurs secteurs

Ouagadougou, 11 mars 2025 (AIB)-Les acteurs des départements ministériels en charge de l’éducation, de la jeunesse et de l’emploi se sont rencontrés mardi à Ouagadougou pour évaluer leurs politiques publiques nationales.

Il s’agit des acteurs du ministère en charge de l’Enseignement de base, du ministère en charge de l’Enseignement secondaire et professionnel, du ministère en charge de l’Enseignement supérieur et du ministère en charge de la jeunesse et de l’emploi.

Les quatre départements ministériels en charge de l’éducation, de la jeunesse et de l’emploi ont évalué, le mardi 11 mars à Ouagadougou, leurs politiques nationales, lors de la revue annuelle sectorielle Éducation et Formation.

Selon le ministre en charge de l’enseignement de base, Jacques Sosthène Dingara, le cadre sectoriel contribue à la mise en œuvre de la politique nationale de développement. Pour lui, c’est un cadre à travers lequel l’ensemble des ordres d’enseignement se retrouvent pour discuter des politiques éducatives et de la formation professionnelle.

Il s’agit pour ces acteurs de réfléchir sur comment améliorer les conditions de travail des élèves et des étudiants, et de faire en sorte que le système éducatif soit en adéquation avec la politique de développement de notre pays, a affirmé le ministre.

Au cours de la rencontre deux documents de références seront validés, a précisé M. Dingara.

Il s’agit du projet de rapport annuel de performance 2024 du cadre sectoriel du dialogue Éducation et Formation et le plan d’action pour la stabilisation et le développement de secteur de l’éducation et de la formation.

Jacques Sosthène Dingara a précisé que ces documents regorgent des actions majeures des quatre départements ministériels pouvant contribuer à la transformation du système éducatif burkinabè.

« Dans le secteur de l’enseignement de base, nous voulons reformer notre système éducatif pour prendre en compte nos réalités endogènes », a expliqué le ministre à titre d’exemple, soulignant que cela passe par la révision des curriculums.

Il a par ailleurs, salué les partenaires techniques et financiers qui soutiennent le pays dans sa politique nationale de développement.

Agence d’information du Burkina

