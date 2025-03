Tuy : Le Comité Local de l’Eau Bougouriba 5 installé

Houndé, 28 mars 2025 (AIB) – Le Comité Local de l’Eau (CLE) Bougouriba 5 a été installé le vendredi 21 mars 2025 à Houndé, à l’issue de son assemblée générale constitutive. Il couvre 32 villages répartis dans quatre communes de la province du Tuy et deux communes de la province du Ioba.

Le CLE Bougouriba 5 est composé d’un bureau exécutif et de deux commissions spécialisées : l’une dédiée à la gestion des conflits liés à l’eau et l’autre à la programmation, à l’animation et au suivi des activités. L’assemblée générale constitutive et la mise en place des organes dudit comité ont eu lieu en présence des principaux acteurs de l’espace concerné.

Le directeur en charge du partenariat de l’Agence de l’Eau du Mouhoun (AEM), Toussaint Kima, a indiqué que ce comité est le 19ᵉ du genre dans l’espace de compétence de l’AEM. Selon lui, les CLE permettent la concertation des acteurs locaux sur les questions liées aux ressources en eau. Il a souligné que plusieurs problèmes environnementaux ont motivé sa création, notamment les inondations récurrentes, la pollution des eaux et des sols due aux activités d’orpaillage ainsi que l’usage incontrôlé de certains insecticides.

Pour une gouvernance vertueuse de la ressource en eau, M. Kima a précisé que les organes du CLE Bougouriba 5 sont composés de membres issus de l’administration locale, des services déconcentrés de l’État, des collectivités locales et des usagers de l’eau, en veillant à un équilibre géographique au sein du bureau exécutif et des commissions spécialisées.

De son côté, le directeur de l’Agence de l’Eau du Mouhoun, Omar Kodo Tall, a félicité les membres élus et les a appelés à l’action. « Ils sont attendus sur le terrain, car de nombreux défis restent à relever en matière de protection des ressources en eau. Nous attendons d’eux un programme d’activités détaillé avec des actions concrètes », a-t-il déclaré.

Le haut-commissaire de la province du Ioba, Innocent Ouattara, qui a présidé la rencontre en l’absence de son homologue du Tuy, s’est dit satisfait de l’installation du CLE Bougouriba 5, tout en exhortant les membres du nouveau bureau à se mettre au travail.

Au cours de la rencontre, les élus des différents organes se sont engagés à relever les défis du CLE Bougouriba 5, dont le siège a été fixé à Houndé.

Agence d’Information du Burkina

BEB/ata