Commune de Sabcé : 60 jeunes formés en maçonnerie par Bissa Gold

Kongoussi, 26 mars 2025 (AIB) – Soixante jeunes hommes de la commune de Sabcé ont reçu, mardi à Sabcé, des kits d’installation et des attestations de formation à l’issue d’un programme certifiant financé par la société minière Bissa Gold, visant à favoriser la création d’emplois pour les communautés impactées par la mine.

Chaque kit est composé d’une brouette, d’une gamelle, de deux planches en bois, d’un décamètre, d’un fil à plomber et de dix serre-joints. Ce matériel vient en complément des outils de base individuels fournis à chaque apprenant au début de la formation.

« Nous avons décidé de former des jeunes dans plusieurs domaines d’activité, car la mine ne peut pas employer tout le monde.

Pour les aider à s’insérer professionnellement, nous avons développé des formations certifiantes et nous les accompagnons avec du matériel afin qu’ils puissent immédiatement commencer à travailler », a expliqué Rasmané Ouédraogo, des relations communautaires de Bissa Gold.

Le premier vice-président de la délégation spéciale de Sabcé, François Xavier Sawadogo, a salué cette initiative qui répond aux besoins de la commune. Il a exhorté les bénéficiaires à jouer un rôle de relais en formant d’autres jeunes dans leurs localités respectives.

La formation a été assurée par le Continuum Mining and BTP Training Center (CMTC).

Selon son directeur général, Amédée Sawadogo, les apprenants ont fait preuve de sérieux et sont désormais compétents pour exercer la maçonnerie. « Notre mission consistait à les former, les certifier et les équiper.

Tout s’est bien déroulé, ils ont acquis les connaissances nécessaires et sont qualifiés. Nous sommes ici aujourd’hui pour leur fournir les équipements nécessaires à leur installation », a-t-il précisé.

Le porte-parole des jeunes, Mahamadi Sawadogo, a exprimé la gratitude des bénéficiaires envers Bissa Gold et le CMTC pour leur avoir transmis un métier.

Il a assuré, au nom de ses camarades, qu’ils seront à la hauteur des attentes et relèveront le défi de l’auto-emploi.

Les 60 jeunes formés, tous issus des secteurs de Sabcé et des villages de Koukoundi, Rounou, Imiougou, Wazelé, Gougla et Zandkoom, ont suivi la formation sous la forme d’un chantier-école à Sabcé. Celle-ci s’est déroulée sur une durée de trois mois.

Agence d’Information du Burkina

AR/ata